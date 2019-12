Incidente in fiera, non funziona la sbarra di protezione: sei persone sbalzate fuori da una giostra

Spaventoso incidente in un luna park della Thailandia: la sbarra di protezione ha ceduto durante un giro in giostra e sei persone sono state sbalzate fuori dai seggiolini. Quattro di loro sono bambini

Sei persone sono rimaste coinvolte in un pauroso incidente avvenuto su una giostra. È successo in Thailandia, nell’ambito di una fiera con uno spazio riservato a giostre frequentate da adulti ma soprattutto da bambini. E per l’appunto quattro bambini, di età compresa tra i 12 e i 15 anni, avevano deciso di fare un giro in giostra quando è accaduto qualcosa che avrebbe potuto causare numerosi decessi. Con i due bambini, in quel momento, c’erano anche due adulti. Tutti i sei sono volati giù dalla giostra perché la sbarra di protezione ha avuto problemi di funzionamento e non ha lavorato come avrebbe dovuto per garantire la sicurezza dei passeggeri. Il Daily Star, che ha raccontato la vicenda, ha specificato che i sei non sono rimasti gravemente feriti.

Incidente su una giostra in Thailandia, è successo nel centro di Lopburi

Sabato scorso, a Lopburi– un centro abitato che si trova in Thailandia– si è verificato un incidente nell’ambito di una fiera nel pieno del suo svolgimento. Una delle giostre presenti alla fiera ha accusato problemi di malfunzionamento e la sbarra di protezione ha messo improvvisamente di funzionare . Alcuni dei presenti hanno ripreso, tramite video, il momento esatto in cui questo è accaduto: la sbarra di metallo si è spostata, lasciando cadere giù sei persone che erano salite sulla giostra. Gli operatori che erano addetti alla giostra hanno subito azionato il pulsante per fermare immediatamente il giro. Frattanto, i presenti si sono velocemente avvicinati per soccorrere le persone coinvolte. Secondo un comunicato stampa della tailandese Coconuts, si tratta di quattro bambini e di due adulti.

Incidente su una giostra in Thailandia, nessuno dei sei feriti è grave

“Stavo portando i miei giovani parenti in fiera e guardavo questa giostra perché sembrava così spaventosa. Ho appena sentito persone urlare dalla cima, poi sono cadute quando la giostra è scesa. Le persone che sono cadute hanno colpito il pavimento molto duramente, ma sono anche scivolate per terra. Una delle ragazze piangeva per lo shock. Un ragazzo è stato sbalzato fuori. Anche io sono molto scosso. Non l’ho mai visto succedere prima“, ha dichiarato un testimone che era presente in quel momento.

Fortunatamente, pare che nessuno sia rimasto seriamente ferito nell’incidente. I soccorritori hanno trasferito i feriti nel più vicino ospedale. Tre persone sono già state dimesse, mentre a un’altra è stata diagnosticata la rottura di una gamba. Il parco giochi è stato chiuso dalle autorità tailandesi, che ora stanno indagando sull’incidente.

Di seguito alcune immagini del terribile incidente:

Maria Mento