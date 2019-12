Messaggio Medjugorje 2 dicembre 2019 | Le parole della Regina della Pace: “Là dove regna l’amore, il tempo non si calcola più”

Ultimo messaggio della Regina della Pace a Medjugorie del 2 dicembre 2019

E’ il 2 dicembre 2019. Anche questt’oggi – a Medjugorje – la Madonna è apparsa nella cittadina bosniaca alla veggente Mirjana come accade dal 1981 ogni 2 (e 25) del mese. La prima volta accadde nel lontano 23 giugno del 1981: allora, per la prima volta, due testimoni, Ivanka e Mirjana, riferirono di aver assistito su di una collina di Medjugorje a un fenomeno incredibile, raccontando dell’apparizione di una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino. Da quel giorno decine di migliaia di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella stessa collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate, guarite nel fisico ma soprattutto nello spirito. Da quel giorno, ogni 2 e 25 del mese i veggenti riferiranno un messaggio comunicato dalla madre di Gesù.Cari figli, mentre guardo voi che amate mio Figlio, il mio cuore è colmo di tenerezza. Vi benedico con la mia benedizione materna. Con la mia benedizione materna benedico anche i vostri pastori. Voi che pronunciate le parole di mio Figlio, benedite con le Sue mani e lo amate così tanto che siete pronti, con gioia, a fare ogni sacrificio per Lui. Voi che seguite Lui che è stato il prima pastore, il primo missionario. Figli miei, apostoli del mio amore, vivere e operare per gli altri, per tutti coloro che amate per mezzo di mio Figlio, è gioia e consolazione per la vita terrena. Se per mezzo della preghiera, dell’amore e del sacrificio, il regno di Dio è nei vostri cuori, allora la vostra vita è gioiosa e serena. In mezzo a coloro che amano mio Figlio e che si amano reciprocamente per mezzo del Suo amore, le parole non sono necessarie, basta lo sguardo per sentire le parole non dette, non pronunciate e i sentimenti non espressi. Là dove regna l’amore, il tempo non si calcola più. Noi siamo con voi. Mio Figlio vi conosce e vi ama. L’amore è ciò che vi porta a me e per mezzo di questo amore, io verrò sempre da voi e vi parlerò delle opere della salvezza. Desidero che tutti i miei figli, abbiano la fede e i sentimenti e sentano il mio amore materno che vi conduce a Gesù. Perciò voi, figli miei, dove andate, illuminate con l’amore e con la fede come apostoli dell’amore. Vi ringrazio.