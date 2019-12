Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 dicembre 2019: i Toro vivono sensazioni strane in amore

Lunedì 2 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete è tra i segni che in questo periodo guardano al futuro con più sospetto, non perché ci siano delle grandi difficoltà: più che altro ci sono degli intralci, quindi tutto quello che si fa in questo periodo va a rallentatore, sono delle giornate confuse, estranee. Forse anche in amore c’è qualcosa di instabile. Nel weekend scorso hai discusso. La serata ti permette di recuperare ma attenzione ai rapporti con Capricorno e Cancro;

Toro. Il Toro deve invece iniziare a guardare al futuro con interesse. Anche se fai la stessa cosa che fai da anni, dovresti notare che adesso ti riesce meglio e che hai più successo. La serata, dal punto di visto emotivo, forse non è così valida, quindi attenzione a questa Luna opposta. Devi esaminare il tuo legame con la lente di ingrandimento, in amore c’è qualcosa di strano. Lascia passare questo lunedì senza creare troppi problemi;

Gemelli. La Luna è in ottimo aspetto: ecco perché queste ore possono darti buoni risultati. Un’idea innovativa potrà rendere più fruttuosa una attività di tipo commerciale. Ricordo che potrai risolvere problemi di carattere economico- sempre se legati a vendite, acquisizioni- e magari se ultimamente hai avuto dei problemi, o comunque c’è stata qualche difficoltà se non altro adesso (direi proprio in questi giorni) grazie a un movimento di denaro, a una compravendita, a qualcosa che hai in mente si può sanare il tutto;

Cancro. Questo lunedì ti permette di dimenticare un weekend se non noioso quantomeno inutile o faticoso. C’è da dire che molto conto a l’ascendente perché un Cancro con ascendente fuoco (Leone, Ariete, Sagittario) reagisce, un Cancro con ascendente acqua forse è un po’ sottomesso a queste stelle, quindi non è così contento. Non ti manca la determinazione a proseguire una relazione. Questa è una giornata buona anche per chiarire eventuali dissensi nati di recente.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone deve prendersi qualche soddisfazione. Già è arrivata una soddisfazione, per esempio per coloro che si sono separati un paio di anni fa. magari hai saputo che l’ex non se la cava bene o comunque che qualcuno ti ha perso e ora ti rimpiange. Tornare sui tuoi passi? Bah, non è la cosa giusta da fare, anche se poi il Leone è generoso e perdona. Questa sera ti mancherà un po’ di forza e potresti avere una gran voglia di startene per conto tuo;

Vergine. La Vergine ha l’impressione che tutto stia cambiando e aggiungo io: in positivo. Non è escluso che in questo periodo tu possa avere rapporti con nuove città, nuovi studi, nuovi argomenti da affrontare, progetti. Hai buone possibilità di tornare a casa con piani concreti, e se poi questi piani sono condivisibili e condivisi dal partner allora ancora meglio;

Bilancia. In questo lunedì un’ottima Luna, Venere un po’ stonata. Diciamo che manca la pazienza in amore? E qui ci sono due ipotesi: o tu sei sottoposto a stress, quindi c’è qualcuno attorno a te che ti mette in grande agitazione, oppure sei tu che non vuoi rispondere a una persona che è un po’ troppo insistente, che chiede in continuazione cose che adesso tu non puoi o non vuoi fare. Attenzione nei rapporti dove la gelosia è protagonista;

Scorpione. Questa nuova settimana non inizia in maniera fragorosa, ma è probabile che tu entro primavera possa dare impulso a tutto quello che ti piace e che ti passa per la testa. Penso che con Toro e Leone ci siano le dispute più forti, mentre per l’amore sarai meno cedevole. Gli astri non aiutano le curiosità a livello sentimentale- erotico. Adesso tu vuoi certezze, vuoi capire quello che veramente va bene per te. Emozioni, intuizioni valide.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questo lunedì cerca di trovare una via d’intesa con i tuoi familiari: sarà più facile conciliare pareri divergenti, anche se per esempio hai in mente di portare avanti qualcosa di nuovo nella tua vita. Taglia i rami secchi: questo dipende solo da te. Sia che riesci bene a fare le cose nuove, riesci meno bene a salvare quello che è legato al passato. Questo perché sei un rivoluzionario, non un conservatore, almeno nel tuo DNA si legge la voglia di innovare. Non sei certo uno che pesca nel passato. Favoriti, quindi, i nuovi incontri;

Capricorno. Il Capricorno deve veramente ingranare la marcia alta. Ora, chiaro che dipende da dove si parte. Chi ha una crisi di lavoro può quantomeno contare sul fatto che non sarà messo alla porta. Chi invece ha dei nuovi progetti, varati già dall’estate, li vedrà crescere nelle prossime settimane. In amore ora devi cercare di essere più positivo e la serata di questo lunedì ti consente di gestire la vita affettiva in maniera molto interessante. Tanto che chi è solo da tempo e vuole fare un incontro non deve chiudersi a riccio;

Acquario. L’Acquario, con questa giornata di lunedì, è pieno di cose da fare, di buona volontà. Tu forse vuoi più stabilità, non devi aspettare, e ricordiamo che la Luna nel segno porta anche un po’ di elettricità e quindi è chiaro che ti trovi in una condizione un po’ speciale perché vorresti fare tutto e poi magari fai la metà delle cose che hai in mente di fare. In amore sei indaffarato nel tentativo di capire cosa ti circonda. Ricordo all’Acquario che è un idealista, quindi spesso il tuo ideale d’amore non ha riferimenti nella realtà perché è talmente sognato, talmente lontano che ovviamente non può essere reale. Tira fuori le tue idee migliori;

Pesci. La fantasia può portare davvero lontano, basta che la fantasia non porti distrazioni che in questi giorni potrebbero essere pericolose. Gennaio sarà un mese importante ricordo che dal punto di vista delle relazioni interpersonali, delle emozioni , abbiamo un grande oroscopo e inoltre si può dire davvero che hai una marcia in più proprio in amore. tu mi dirai: “Ma novembre è stato un mese pesante”. Sì, ma dicembre non lo sarà più, e quindi o hai fatto una scelta, o torna una passione, o proprio tu puoi fare un incontro speciale. Non chiuderti in te stesso e cerca di essere ottimista. Ricordo che questo è un segno zodiacale che ogni tanto vive di piccole malinconie. Anche quando si mostra molto spavaldo, le insicurezze sono sempre dietro l’angolo. Hai più bisogno di un conforto psicologico, spirituale, in questo periodo che di altro.

