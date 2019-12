Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 2 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 2 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 2 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la prima puntata della terza stagione della fiction “I Medici”. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show “Maledetti amici miei”. In seconda serata, il film “Non è un paese per giovani”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, il docureality “Piccole luci”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare”: dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave di Barbanera, grazie alla bella e inaffidabile figlia di quest’ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, Jack fa dunque rotta verso la Fontana della Giovinezza, alleandosi con Barbossa che si finge al servizio della corona d’Inghilterra, ma che, in realtà, vuole vendicarsi di Barbanera, responsabile della gamba di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari occorrono, però, alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di sirena. A seguire, il film “The Witch”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s anatomy”, seguita dalla serie tv “Perception”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Pizza Hero-La sfida dei forni”.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 3 dicembre 2019

Rai 1

21:20 I Medici 3

23:30 Frontiere

Rai 2

21:20 Maledetti amici miei

23:30 Non è un paese per giovani (film)

Rai 3

21:20 Report

00:00 Tg3

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Piccole luci

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Pirati dei Caraibi-Oltre i confini del mare (film)

23:30 The witch (film)

La 7

21:20 Grey’s Anatomy 15

23:30 Perception

Maria Rita Gagliardi