Sanremo 2020, Chiara Ferragni: il Codacons la critica, la fashion blogger replica – VIDEO

Chiara Ferragni replica duramente alle critiche e alle polemiche ricevute dal Codacons, ecco cosa ha detto la nota fashion blogger

Chiara Ferragni è stata duramente criticata dal Codacons per la sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2020 nei panni di co-conduttrice.

Il Codacons pensa che il suo comportamento sia diseducativo per il suo uso improprio dei social network, ha criticato anche il fatto che usi il figlio Leone a scopo di lucro. La presenza della Ferragni a Sanremo non è ben vista dal Codacons, ritiene infatti che sia un modello sbagliato da esporre in Rai.

La nota ed amata influencer ha replicato alle critiche del Codacons tramite un comunicato stampa della TBS Crew Srl. Tra le tante cose ha detto: “Sono molto colpita dal tempo e dall’aggressività che nelle ultime settimane il Codacons ha destinato alla mia persona e ai progetti che mi riguardano con dichiarazioni infondate e dal contenuto diffamatorio, che screditano me e comunicano ai consumatori informazioni errate”.

La Ferragni ha aggiunto: “Il Codacons ha fatto diverse affermazioni errate e senza fondamento del tipo ‘Chiara Ferragni è stata oggetto di numerose denunce alle autorità competenti per l’uso totalmente errato dei social network’, per le quali invito il Codacons a smentirmi con prove reali e non con illazioni”.

Sara Fonte