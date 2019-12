Cotto e Mangiato: ricetta del 3 Dicembre: spaghetti alla chitarra con manzo in salmì

Andiamo avanti con il solito appuntamento quotidiano della rubrica Cotto e Mangiato. Cosa impariamo a cucinare? Degli spaghetti alla chitarra con manzo in salmì, preparati da Tessa con l’aiuto dello chef Andrea Mainardi.

La ricetta degli spaghetti alla chitarra con manzo in salmì

Per quanto riguarda gli ingredienti, sono:

1 cipolla

Carote

Patate

Pezzo di manzo

1 bicchiere vino rosso

2 foglie di alloro

1 noce burro

Noce moscata

1 pizzico di cannella

1 cucchiaino cacao amaro

Formaggio grattugiato

Preparazione

La ricetta di oggi è molto semplice. Affettare finemente cipolla patate e carote e metter?e in pentola con olio e sale, dopodiché aggiungere il manzo tagliato a cubetti. In cottura allungare con abbondante vino rosso, due foglie di alloro e una noce di burro. A questo punto lasciare cuocere per circa tre ore.

A cottura ultimata troveremo un purè, profumato e pronto da usare per condire la pasta. Dopo aver cotto gli spaghetti e averli scolati, metterli in una padella a fuoco lento aggiungere buona parte della crema di manzo, un pizzico di cannella e il cacao amaro. Amalgamare tutto e poi impiattare con una generosa spolverata di formaggio grattugiato per decorazione (e per gusto).