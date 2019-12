La Pupa e il Secchione ritorna a gennaio 2020: ecco tutte le novità

A partire dal prossimo gennaio 2020, su Italia 1, torna il programma cult “La Pupa e il Secchione”. Ecco tutte le novità della trasmissione.

Dopo anni di attesa, torna, sui nostri teleschermi su Italia 1, il programma cult “La Pupa e il Secchione”. Lo rivela, in anteprima, il sito di televisione “Tvblog”.

Le novità della nuova edizione de “La Pupa e il Secchione”

Il programma torna in tv con una dicotomia nuova, “La Pupa e il Secchione e viceversa”. Per la prima volta, all’interno del programma, giunto alla sua terza edizione, saranno presenti anche dei “pupi”, accompagnati dalle loro rispettive “secchione”. Ma non è questa l’unica novità della nuova edizione del programma che sarà condotto da Paolo Ruffini che prenderà il timone di Enrico Papi.

Ancora incerti i nomi dei protagonisti, anche se circolano i nomi di Asia Valente e di Stella Manente, l’influencer finita al centro del ciclone per aver invocato il ritorno di Hilter per debellare il Gay Pride di Milano. Per quanto concerne, invece, la giuria, che dovrà testare le conoscenze culturali di “pupi” e “pupe” e l’appeal di “secchioni” e “secchione”, si fanno i nomi di Vittorio Sgarbi, che ha già partecipato alle precedenti edizioni del programma, e di Valeria Marini ed Aldo Busi.

Appuntamento a gennaio 2020, con “La Pupa e il Secchione e viceversa”.

Maria Rita Gagliardi