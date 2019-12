Muore insieme al suo cagnolino: uno scooter li aveva investiti. In prognosi riservata un 30enne

Vincenzo Lo Piccolo, 74 anni, è morto insieme al su cagnolino. I due stavano passeggiando quando sono stati investiti da uno scooter, mentre cercavano di attraversare la strada

Un uomo di 30 anni, a bordo del suo scooter, ha investito e ucciso un uomo di 74 anni di nome Vincenzo Lo Piccolo e il suo cagnolino. L’anziano signore stava passeggiando con il suo animale domestico su Via Pitrè (nel quartiere Boccadifalco, a Palermo). Quando il pedone ha cercato di attraversare le strada, lo scooter è sopraggiunto e lo ha colpito in pieno: il cagnolino è morto sul colpo, mentre Lo Piccolo è rimasto a terra perché gravemente ferito. I soccorritori sono giunti sul posto e hanno cercato di trasportare l’uomo in ospedale. Il 74enne si è spento sull’autoambulanza. Un’altra ambulanza ha soccorso l’investitore, l’uomo 30enne, che ha riportato anche lui gravissimi traumi dell’impatto. Il motociclista è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale Civico del capoluogo siciliano.

Al 30enne che guidava lo scooter è stato diagnosticato un delicato trauma facciale. È arrivato in codice rosso all’Ospedale Civico di Palermo, e adesso le sue condizioni sono sempre serie: permane il regime di prognosi riservata a riguardo.

Come riporta Palermo Today, oltre ai sanitari del 118, sul luogo del mortale sinistro si sono portati gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri.

