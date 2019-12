Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 dicembre 2019: i Gemelli possono godere dell’influenza positiva di Giove

Martedì 3 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un martedì piacevole, con questa Luna che favorisce il tuo segno, fermo restando che ti trovi sempre in un periodo di grandi tensioni, di alti e bassi, su e giù. Nell’ambito del lavoro, ad esempio, non ce la fai più a sostenere un certo ritmo. Magari vorresti che alcune cose andassero meglio. Bisogna solo aspettare qualche settimana. Un’intuizione fulminea sarà determinante per risolvere una questione lasciata in sospeso nel corso dell’ultimo weekend;

Toro. Il Toro ha una giornata un po’ complessa che si inquadra però, al contrario dell’Ariete, in un periodo molto attivo, quindi è normale se ci sono tante cose da fare, tante situazioni da sbrogliare, che si viva anche un momento di disagio. Non affrettare soluzioni in questo martedì che provoca qualche piccolo conflitto. Devi cercare di risolverlo nel miglior modo possibile, senza coinvolgere amori, famiglia. Ritardi, situazioni da contenere;

Gemelli. Se intendi portare avanti una discussione o un colloquio sei favorito, e il consiglio è di concludere tutto entro questa sera perché è un oroscopo vantaggioso, perché hai la grande capacità di recuperare forza fisica e sappiamo che molti hanno tentato di metterti i bastoni tra le ruote, dall’anno scorso a oggi. Ora Giove non è più contrario. Non è che di punto in bianco tutti questi problemi si superano: bisogna capire che cosa è accaduto, un po’ come quando abbiamo nella nostra vita un problema, un disagio, e insomma non si riesce a risolvere subito, bisogna capire che cosa è rimasto nel cuore, che cosa è rimasto anche a livello di emozioni. Ripartire da zero si può ma è sempre faticoso, e questo vale anche per l’amore;

Cancro. Tra dicembre e gennaio la tua situazione lavorativa- professionale, potrebbe subire un certo contraccolpo perché hai saputo che certe cose non andranno più avanti oppure perché in questi giorni, magari, sei alla ricerca di una occupazione che non c’è. Certo, non è proprio un periodo facile facile: addirittura vorresti abbandonare quello che stai facendo. In amore cerca di essere più disponibile perché è proprio l’amore che salva il tuo cuore e la tua disponibilità deve essere doppia Sappiamo che non sai stare da solo, che spesso anche una persona accanto può esserti d’aiuto quando hai bisogno di confrontare le tue idee, quando hai bisogno di un po’ di coraggio. Peccato che ultimamente tu abbia dovuto fare tutto da solo. Questo aiuto non c’è stato.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Questa Luna in opposizione al mattino crea dei disagi. Non è il caso di fare troppo, non è il caso di precipitare gli eventi, però le soddisfazioni non mancheranno. Ci sono ancora perplessità in amore? Dipende perché rispetto alle storie del passato, quelle che non sono andate bene nel 2018 e anche un po’ prima, tutto è superato e anzi ti sei preso anche una bella soddisfazione, mentre per quanto riguarda le nuove relazioni- quelle nate a novembre- bisogna crescere insieme. Stasera evita azzardi;

Vergine. Permettersi di fare molto ora è possibile. Cosa vuol dire? Che puoi affrontare una prova, che puoi affrontare una questione importante. Tra l’altro, mercoledì e giovedì saranno giornate ancora migliori rispetto a quella di oggi. In amore sei un po’ puntiglioso. Hai la testa dura come non mai, ma questo è importante. Ecco, cerca di sfruttare questo periodo per vivere una passione e non per vendicarti di torti subiti. Di solito la Vergine non si vendica a livello emotivo, ma vuole quattrini, quindi se c’ un problema d’amore, se c’è stata una separazione tu aspetti che qualcuno paghi ma non a livello morale: proprio monetario;

Bilancia. Non lasciarti influenzare da chiacchiere e pettegolezzi perché possono fare male. Poi tu sei molto influenzabile. Non dico che fai quello che dicono gli altri, assolutamente no, per se attorno a te ci sono persone che non ti guardano con benevolenza, che non accettano alcuni tuoi pensieri, ragionamenti, stai male. Quante volte hai cambiato un gruppo di lavoro, un gruppo di amici, solo perché non ti sentivi bene, ti sentivi un po’ troppo osservato? A te piace vivere nell’equilibrio: questo è giusto. Con la tua presenza, e il calore che saprai comunicare agli altri, tornerai a essere protagonista;

Scorpione. In questo martedì non è facile riscaldare l’atmosfera attorno. Forse un trasferimento, un cambiamento ha creato problemi. Una persona può farti delle proposte, ti chiede di fare qualcosa? Beh, devo dire che dal punto di vista sentimentale il cielo di gennaio è molto caldo e anche quello di dicembre, quindi possiamo parlare di due mesi di recupero, anche per quelle storie che hanno avuto problemi, a meno che non ci sia stata proprio una vera separazione. Molti nodi si scioglieranno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Rispetta un impegno, una scadenza. Ogni tanto hai la testa tra le nuvole e ti dimentichi una bolletta, un pagamento. Questa sera cerca di vedere gente simpatica, magari anche un film divertente, un modo per rilassarsi. Hai bisogno di sorridere. Il Sagittario un po’ come il segno dei Gemelli- non a caso sono opposti nello zodiaco- ogni tanto deve staccare la spina, non può pensare sempre a tutto quello che non va e spero che attorno a te ci siano delle persone che la pensano esattamente come te;

Capricorno. Taglia quello che è inutile. Attenzione a chi cerca di fati inciampare. D’altronde tu sei un ambizioso. Punti sempre in alto. Io qui parlo anche e soprattutto agli imprenditori, alle persone che hanno un’attività in proprio. È normale, quindi, che ci siano degli invidiosi, ci siano quelli che cercano di bloccarti. Marte e Saturno sono in posizione buona, quindi direi che tutto quello che hai in mente funziona. Chi lavora per un’azienda in crisi potrà trovare un escamotage, una soluzione per evitare il peggio;

Acquario. L’Acquario deve fare qualcosa di nuovo, di buono nella vita. È difficile restare a piedi, soprattutto se intendi iniziare un progetto. Per fortuna l’Aquario ha una grande risorsa: la fantasia. Sembra una cosa da nulla e invece è propri grazie alla creatività che l’Acquario riesce a trovare delle soluzioni anche di lavoro quando gli altri non le trovano. C’è fermento, per vari motivi, e le nuove storie d’amore possono essere di riferimento in questo periodo;

Pesci. La fortuna, più ci avviciniamo alla seconda parte di dicembre, è con te, ma dicembre in generale è un mese buono. Perché? Perché Giove non è più contrario da poche ore e quindi si sta scaldando l’aria, l’ambiente. Attenzione, allarga le braccia perché l’amore può tornare a essere dalla tua parte. Sei stato polemico a novembre , nei sentimenti. Se stai con la stessa persona bene, se invece hai bisogno di un nuovo amore datti da fare. Le prossime tre giornate non mancheranno di regalarti qualche sorpresa che ti permetterà di scoprire quanto bene c’è attorno a te. Un consiglio? Osserva sempre le cose con molto ottimismo e guarda sempre il bicchiere mezzo pieno. È un consiglio che ti do anche in vista di un anno, il 2020, che sarà dalla tua parte.

