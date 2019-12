Rita Rusic nel cast del Grande Fratello Vip: l’annuncio – VIDEO

La prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip è Rita Rusic

È stata svelata oggi 3 dicembre la prima concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip, reality show condotto per la prima volta da Alfonso Signorini su Canale 5.

Si tratta di Rita Rusic, la novità è stata resa nota dai profili social ufficiali del Grande Fratello, questo è ciò che si legge: “L’esplosiva Rita Rusić, produttrice musicale e cinematografica, è la prima concorrente ufficiale”.

La nuova edizione del reality show andrà in onda il 7 gennaio su Canale 5. Al momento gli altri componenti del cast non sono stati ancora svelati. Non ci resta quindi che attendere per saperne di più.

Sara Fonte

