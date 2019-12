Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 3 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 3 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 3 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda puntata della fiction tv “I Medici 3”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Come ti ammazzo il bodyguard”: Michael Bryce è una guardia del corpo impeccabile. Almeno fino a che un prestigioso cliente giapponese viene ucciso sotto i suoi occhi da un cecchino. Darius Kincaid è un sicario con una lunga scia di sangue alle spalle e un curioso codice morale. Solo quest’ultimo può testimoniare al tribunale dell’Aja, contro Vladislav Dukhovich, ex presidente bielorusso e genocida, che ha sin qui eliminato tutti i potenziali testimoni. I due dovranno cooperare, non senza qualche problema di ego e di carattere. In seconda serata, il programma di attualità “RagazziContro”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico #cartabianca”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Fuori dal coro”. A seguire, il film “Tre tigri contro tre tigri”.

Su Canale 5 va in onda il film “Wonder Woman”: Diana, guerriera e regina delle Amazzoni, combatte, con il pilota americano Steve Trevor, lo spietato esercito tedesco. In seconda serata, una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Trial&Error”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico “DiMartedì”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “Il collezionista di ossa”:New York. Si compie l’ennesimo efferato omicidio di un serial killer. Spietato e allo stesso tempo enigmatico, l’assassino mette in difficoltà la squadra omicidi, che è costretta a rivolgersi a Rhyme, un agente speciale costretto a letto da una tetraplegia, causata quattro anni prima da un proiettile. Rhyme partecipa svogliatamente alle indagini, fino a quando entra in sintonia con una giovane agente che diventa il suo braccio operativo.

Stasera in TV, la programmazione di martedì 3 dicembre 2019

Rai 1

21:20 I Medici 3

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Come ti ammazzo il bodyguard (film)

23:30 RagazziContro

Rai 3

21:20 #cartabianca

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 Fuori dal coro

00:30 Tre tigri contro tre tigri (film)

Canale 5

21:20 Wonder Woman (film)

23:30 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:20 Le Iene Show

01:00 Trial&Error

La7

21:20 DiMartedì

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi