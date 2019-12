Bimbo di 3 anni ucciso da un raro tumore al cervello: “Avevamo raccolto 500mila euro”

I genitori hanno annunciato la morte del figlio a causa di un neuroblastoma aggressivo. Per tentare di salvarlo era stato raccolto mezzo milione di euro

Mezzo milione di euro non è bastato per salvare la vita a un bimbo di soli 3 anni. Una massiccia raccolta fondi era stata messa in piedi per fare in modo che Freddie Thompson, un bambino che viveva ad Ampleforth in Inghilterra, potesse essere seguito dai migliori medici e ricevere le più innovative cure per contrastare il tumore che lo aveva colpito al cervello e le cui dimensioni erano paragonabili a quelle di un’arancia. Purtroppo l’ingente somma raccolta non potrà essere impiegata a questo scopo perchè Freddie è morto prima. Grazie a quei fondi il bambino avrebbe potuto ricevere un trattamento pionieristico per tentare di curare il gravissimo e aggressivo neuroblastoma che lo aveva colpito. I genitori hanno però ufficialmente confermato il decesso del bimbo: “Il suo corpicino – hanno dichiarato straziati dal dolore – non ha avuto la forza di combattere il tumore che era tornato. Non possiamo fare altro che ringraziare il personale dell’ospedale di Leeds che ci ha sostenuto fino al suo ultimo respiro”.

Un anno di lotta contro il grave tumore

La scoperta del tumore è avvenuta nel 2018 e da allora il piccolo ha combattuto con tutte le sue forze per non dargliela vinta. I genitori si sono resi conto che il figlio, all’improvviso, aveva iniziato ad essere sempre stanco e svogliato. A seguito di una serie di test medici si è scoperto che il tumore era già al quarto stadio. La chemio è stata avviata e ne è seguito un intervento per rimuovere la massa. Infine è stata avviata la raccolta fondi per tentare con un trattamento sperimanetale; poi il dramma.