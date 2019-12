Imponente nevicata “estiva” nei territori colpiti dagli incendi, il raro fenomeno

Una rara nevicata si è verificata durante la stagione estiva in uno degli stati maggiormente colpiti dai recenti incendi boschivi

Neve in estate. Sembra un miraggio ma è ciò che è accaduto davvero in uno degli stati dell’Australia maggiormente colpiti dai devastanti incendi che hanno distrutto migliaia di ettari di territorio. Il raro quanto particolare fenomeno è avvenuto nel Nuovo Galles del Sud, con fiocchi di neve caduti con grande intensità sulle montagne dello stato, creando importanti accumuli a terra. Chi abita in queste zone ha immediatamente documentato l’accaduto per far conoscere al resto del mondo, attraverso i social network, quanto stesse accadendo.

Nevicata a poca distanza dagli incendi boschivi

Didj Hopkins, un residente che lavora nella stazione sciistica di Charlotte Pass, coperta di neve in piena estate, ha pubblicato anche un video per mostrare come appare ora, che in Australia dovrebbe fare molto caldo, il luogo ovvero completamente imbiancato. Un contrasto a dir poco incredibile considerato il fatto che nella zona, e a poca distanza, gli incendi boschivi continuano a bruciare senza sosta. Ironia dei fatti, il Paese sta vivendo una terribile siccità e i roghi diffusi stanno rendendo la situazione davvero allarmante.