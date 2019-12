Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 dicembre 2019: il Cancro potrebbe trasgredire in amore

Mercoledì 4 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Qualche piccolo fastidio al mattino perché questi giorni stai facendo talmente tante cose. È normale sentirsi un po’ stanchi e anche cercare sicurezze negli altri. Ecco, questo forse è un problema che bisogna affrontare con chiarezza, perché l’Ariete non cerca mai sicurezze negli altri: è un segno piuttosto deciso. Ora, se ti capita da qualche tempo di pensare che senza una persona non vivi, che senza una certa questione di lavoro risolta non sei tranquillo, è probabile che tu stia trasferendo alcune incertezze interiori all’esterno, e questo può essere un problema in particolare se devi fare delle scelte a lunga scadenza. Potresti sbagliare;

Toro. Situazione particolare in questa giornata di mercoledì. Una trovata originale darà nuova vita alla tua attività. Raccomando di fare qualcosa di bello, anche un progetto per il 2020, perché avere Saturno e Giove favorevoli proprio da adesso non è cosa da poco. Fai fatica, forse, nel pensare che certe scelte saranno più facili da gestire? Eppure è così, dipende anche dalla nostra buona volontà. Le stelle indicano, non determinano, ma per te sono speciali;

Gemelli. Evita una spesa eccessiva, una arrabbiatura. Questa di mercoledì non è una giornata facile facile, però la buona notizia è già arrivata perché Giove non è più contrario, quindi se una persona è stata contro di te (un capo, un collega) non è più così incombente e poi piano piano- perché insomma ci sono state tante difficoltà negli ultimi mesi – si recupera terreno. Persino i pochi Gemelli che non hanno avuto problemi di lavoro hanno guadagnato bene ma hanno parato i colpi, in qualche modo sono arrivati alla pari, quindi adesso per mettere da parte qualcosa in termini di speranza e di denaro abbiamo un periodo migliore;

Cancro. Il Cancro è più forte rispetto alle 48 ore precedenti, ma sai che in questi giorni ci sono delle opposizioni. Cosa vuol dire? Che devi lottare contro persone che cercano di bloccarti, o magari stai facendo delle cosse che non ti danno più tanta soddisfazione. Torna la passione ma bisogna essere un po’ cauti, soprattutto se si ha una storia da tempo, perché questo è un momento che potrebbe persino favorire una trasgressione. Non credo che sia il momento giusto per lasciare il certo per l’incerto.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sei più disponibile e la fase un po’ pesante legata alle giornate di lunedì e martedì sembra conclusa; e sotto un cielo così importante bisogna pesare bene le parole perché tu sei sempre molto sincero, sei sempre molto corretto, però hai attorno persone che apprezzano questa tua sincerità? Qualche bella novità da venerdì. Cambio di rotta nel lavoro;

Vergine. Una Luna in opposizione potrebbe portare i nati Vergine a vivere tutto con troppa tensione, però c’è lo stress negativo e lo stress positivo. Lo stress negativo è quello che abbiamo quando ci arrovelliamo per portare avanti tante cose che poi non vanno, e invece c’è quello positivo che riguarda la Vergine perché tutto quello che fai in questo periodo- anche se costa fatica- poi porterà soddisfazione. Anche in amore;

Bilancia. La Bilancia può stare meglio, anche perché la Luna avvantaggia le questioni di carattere finanziario, pratico, lavorativo. Diciamo che questo è un mercoledì da spendere anche per ritrovare l’amore. purtroppo è proprio questo il problema, è difficile trovare il bandolo della matassa, come un gomitolo che in qualche modo si è attorcigliato: non riesci più a capire qualche sia l’inizio e la fine. In amore stesse complicazioni, soprattutto se attorno a te ci sono persone che ti pressano, ti chiedono di fare delle cose che non vuoi fare, oppure semplicemente se non hai tempo per amare perché il lavoro prende troppo del tuo spazio;

Scorpione. È un mercoledì all’insegna del bello stabile. Non scartare a priori l’idea di fare qualcosa di importante. Io ricordo che entro la fine di questo mese possono esserci anche novità da sfruttare. Potrai trovare anche un momento diverso dal solito da trascorrere con la persona amata. C’è una carica di sensualità, di passionalità, che si riversa anche nel corso di queste ore. Non affliggerti con problemi inutili. Lo Scorpione è sempre molto battagliero, ma pochi capiscono che è un segno persino troppo vulnerabile, persino troppo sensibile. Dietro questa maschera di aggressività si nasconde una persona molto volubile, ed è per questo che tu spesso appari come non sei. Non mancano certi pensieri per un trasferimento di lavoro, di ufficio, che andrà fatto entro primavera.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha delle stelle ancora un po’ complicate da gestire in questo mercoledì, però ci avviciniamo a un 2020 di forza. L’armonia il Sagittario la ritrova quando ha un buon rapporto con gli altri, quando può viaggiare, fare progetti per il futuro. la diplomazia è certamente l’arma migliore per evitare complicazioni in amore. Questo è un momento che potrebbe anche portarti, se hai una storia fissa da tempo, a vivere qualche emozione parallela ma attenzione a non combinare guai;

Capricorno. Il Capricorno, con tanti pianeti nel segno, è fortemente responsabilizzato. Allora i più forti, i più liberi, magari hanno già iniziato un lavoro in proprio da qualche mese o da agosto del 2019 si sono messi di buzzo buono proprio per portare avanti grandi progetti. Indietro non si torna e posso dire che anche quelli che magari non hanno grandi risorse ora sono necessari. Persino se lavori in un’azienda in crisi, nonostante tu debba arrabbiarti ogni giorno, è difficile che tu sia messo al bando, e poi (tra l’altro) anche se si chiude una porta poi si aprirà un portone. Vista la particolare situazione astrale, può rinascere l’amore;

Acquario. L’Acquario deve contenere le spese e qui, sì, mettiamo in gioco anche il fatto he l’Acquario ha le mani bucate, però è anche vero che di recente sono entrati meno soldi. , che qualche bolletta sia stata esosa o magari ingiustificata, che si siano state anche delle persone che non ti hanno pagato. Quindi, tra ritardi nei pagamenti e spese eccessive qualche dubbio è arrivato. L’Acquario, di solito, non vuole essere bloccato da problemi di carattere economico perché è un segno idealista, vorrebbe vivere solo di pane, amore e fantasia, però spesso questo non è possibile. Venere è sempre buona e ti permette di recuperare fiducia in amore;

Pesci. Comincia a pensare a un 2020 di recupero. Già in questo i giorni se non è accaduto qualcosa di buono, sei tu ad avere un atteggiamento diverso nei confronti di tutto. Quindi ti trovi in una condizione molto particolare perché sta i analizzando nel dettaglio tutto quello che hai vissuto, tutto quello che hai fatto negli ultimi tempi, e ora vuoi reagire. Ecco, questa capacità di reazione prima non c’era e secondo me è un indizio di forza. C’è meno trambusto nell’ambito della famiglia e anche se ci sono state delle perplessità si possono superare. Semmai, il problema vero sono i quattrini. Sappi, comunque, che i consensi veri non sono pochi e che proprio da adesso si potrà sbloccare-visto che Giove non è più contrario- una questione legale, quindi tutti quelli che hanno avuto delle dispute lo risolveranno o comunque arriveranno a un compromesso positivo. Buoni i nuovi incontri.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento