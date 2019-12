Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 4 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 4 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 4 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Fratelli Unici”: Pietro è l fratello di Francesco e, per colpa di un incidente, se lo è dimenticato, Francesco è il fratello di Pietro, e per colpa dell’incidente, è costretto a ricordarsene. Un uomo affermato che non sa più come si ama, un eterno ragazzino che non ha mai amato. Hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici e ora sono obbligati a riscoprirsi fratelli. E forse a scoprire l’amore. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della fiction “Volevo fare la rockstar”. In seconda serata, un nuovo episodio della serie tv “N.C.I.S”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata dello show, condotto da Piero Chiambretti, “CR4-La Repubblica delle donne”. Subito dopo, le replica di “Stasera Italia”.

Su Canale 5 torna il quiz musicale, condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, “All Together Now”. A seguire, il programma di approfondimento sulla moda “X Style”.

Su Italia 1 va in onda il film “Oblivion”: nel 2077, dopo alcune decine d’anni di una guerra che ha reso la Terra un pianeta arido e devastato, il veterano Jack è uno degli ultimi sopravvissuti. Riparatore di droni, Jack ha il compito di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali e ha quasi portato a termine la sua missione, prima di abbandonare definitivamente il pianeta. Un giorno, però, vicino a lui, precipita l’astronave su cui viaggia una misteriosa donna e, dal loro incontro, scaturisce una serie di eventi che costringono Jack a rivedere la sua visione del mondo e ad affrontare pericoli che non aveva previsto, per la salvezza dell’intera umanità. In seconda serata, il film “The Island”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di divulgazione culturale “Atlantide”. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo una nuova puntata de “L’assedio”, programma condotto da Daria Bignardi.

Stasera in TV, la programmazione di mercoledì 4 dicembre 2019

Rai 1

21:20 Fratelli unici (film)

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Volevo fare la rockstar

00:30 N.C.I.S

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

00:30 Tg3

Rete 4

21:20 CR4-La repubblica delle donne

00:30 Stasera Italia

Canale 5

21:20 All Together Now

00:30 X Style

Italia 1

21:20 Oblivion (film)

23:30 The Island (film)

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi