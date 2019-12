Andrea Dal Corso in lacrime: “Hanno violentato e ucciso la madre di un mio amico” – VIDEO

Andrea Dal Corso disperato su Instagram, la madre di un suo caro amico è stata violentata e uccisa

Andrea Dal Corso si è mostrato in lacrime sul suo profilo Instagram. Ai suoi tantissimi fan ha spiegato che la madre di un suo amico è stata violentata e uccisa nel suo bed and breakfast a Capo Verde.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che il suo amico ha solamente 21 anni, il fratello ne ha 17. I due non possono riportare la madre in Italia perché gli hanno chiesto 20mila euro, per questo ha postato un link per una raccolta fondi destinati alla famiglia del suo amico.

Visibilmente amareggiato Dal Corso ha concluso dicendo: “Viene uccisa la persona più importante che hai nella vita e non puoi portarla neanche a casa”.

Sara Fonte