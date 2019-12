Donald Trump, via libera all’impeachment dalla Pelosi: “Ha abusato del suo potere”

La speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, ha dato il via alla redazione degli articoli di impeachment riguardanti il presidente Donald Trump.

Il presidente americano sarà messo in stato di accusa: lo ha comunicato lo speaker della Camera, che ha affermato come sia in gioco la democrazia. Secondo la Pelosi “non c’è altra scelta che agire” in quanto i fatti sono “incontestabili” in quanto Trump “ha abusato del suo potere per beneficio personale a spese della sicurezza nazionale”. Inoltre ha aggiunto che il presidente “cerca di corrompere una volta ancora le elezioni a suo vantaggio“. A darne immediata notizia è l’Ansa.

Il rapporto sull’impeachment è stato approvato nei giorni scorsi dalla commissione Intelligence della Camera, con il voto favorevole dei democratici, rappresentanti attualmente la maggioranza, per cui è stato inefficace il voto contrario dei repubblicani.

Impeachment contro Trump, si tratta della quarta accusa in 243 anni di storia americana