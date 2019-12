Fedez si svela a La Confessione: “Sono a rischio sclerosi multipla” – VIDEO

Fedez ha rivelato una scoperta che ha fatto e che lo ha molto turbato, il rapper è a rischio sclerosi multipla

Fedez si è lasciato sfuggire una rivelazione importante a La Confessione, programma condotto da Peter Gomez su Canale 9.

Dopo essersi sottoposto ad alcuni esami il rapper ha scoperto di essere a rischio sclerosi multipla,ha spiegato di averlo scoperto durante una risonanza magnetica. Questa dura scoperta gli ha fatto capire meglio le sue priorità.

Fedez, visibilmente turbato, al conduttore ha poi detto: “Ti trovano questa cosa e ti dicono: ‘guarda, devi stare sotto controllo’ perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie”.

Sara Fonte