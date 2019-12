Francesco Chiofalo svela: “Ecco perché avevo le labbra gonfie” – VIDEO

Francesco Chiofalo su Instagram torna a parlare delle labbra gonfie, cosa gli è successo? Ecco cosa ha detto il personal trainer

Francesco Chiofalo è tornato a parlare di ciò che gli è successo pochi giorni fa, quando improvvisamente le sue labbra e altre parti del corpo si sono gonfiate all’improvviso al punto da farlo correre in ospedale..

Il personal trainer ha spiegato che i medici non sono riusciti a capire cosa gli è successo, all’inizio pensavano ad un’allergia ma gli antistaminici non hanno fatto effetto. Chiofalo ha fatto sapere che dovrà fare dei controlli al fegato e ai reni per accertarsi che il gonfiore non sia dovuto alla disfunzione di questi due organi.

Chiofalo ha poi tranquillizzato i suoi fan dicendo che al momento il suo volto è tornato come prima e sta bene.

Sara Fonte