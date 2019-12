Mercedesz Henger: “Non voglio vedere mia madre”

A “Pomeriggio Cinque”, Mercedesz Henger torna a parlare della diatriba che vede coinvolta anche sua madre Eva, in merito all’identità del suo vero padre biologico.

In seguito all’ospitata di Eva Henger a “Live Non è La D’Urso” (ve ne abbiamo parlato qui), Mercedesz Henger ha presenziato, ieri, a “Pomeriggio Cinque”, per controreplicare alle dichiarazioni della madre. In merito alla presenza di Eva al programma della D’Urso e su quanto ha detto, la ragazza ha dichiarato:

“Ho visto degli spezzoni. Ha portato la segretaria di mio padre. Mi conosce fin da piccolina. Ha voluto prendere le parti di mia mamma, va benissimo così”.

Mercedesz ha ribadito che in pochi erano a conoscenza del fatto che Riccardo Schicchi non fosse il suo padre biologico:

“Non lo sapevo. Ho incontrato Eleonora Giorgi. Suo figlio Paolo ha fatto tutte le scuole con me. Ha detto: “Era una scuola internazionale, nessuno guardava il cognome”. Questa maestra me lo chiese una volta poi mai più”.

Mercedesz Henger: “Mia madre è un’ennesima delusione”

Ora, i rapporti tra Mercedesz e la madre Eva sono molto tesi:

“Io ho già spiegato tante volte. Sono sicura che questa notizia sarebbe uscita comunque dopo la telefonata del giornalista. Ho difeso questa notizia. Ho detto una bugia bianca mentendo alle persone più care. Mia madre è un’ennesima delusione. E’ una cosa che mi ferisce. Ho elogiato mio padre in tutti i modi. La memoria di mio padre si sporca trasformandola in una faida tra me e mia mamma. Ho messo il cuore in mano, ho portato alla luce questa realtà”.

Infine, Mercedesz ha raccontato di avere una vaga idea su chi possa essere stato a raccontare al settimanale “Spy” del suo padre biologico:

“Io ho un’idea su chi è stato. Deve essere una persona che conosco. A parere mio sono persone molto vicine. Non credo che sia vero che lo sapeva mezza Italia. Mia madre mi sta attaccando, mi fa molto male. Io tuttora, vedendo la reazione di mia mamma, non credo di aver sbagliato. Ora, mia madre non la voglio proprio vedere”.

Maria Rita Gagliardi