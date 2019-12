Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 dicembre 2019: il Leone avrà successo e fortuna

Giovedì 5 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox oggi ripresa eccezionalmente da Zon.it. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Le stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Calo mattutino, per l’Ariete, dal punto di vista fisico, anche se la giornata in generale pare interessante. Sta per partire un fine settimana che, a differenza di quelli passati in cui si verificavano sempre tensioni, potrebbe portarvi molte cose positive. Le cose che realizzate adesso saranno rilevanti e vi permetteranno di chiudere al meglio l’anno. Si deve raccogliere il frutto di quanto seminato. Serata di oggi interessante per l’amore: state accanto alla persona amata ma cercate di lasciare fuori dal rapporto polemiche inutili;

Toro. Mercurio è attivo e rende i prossimi giorni un periodo ottimale per ricevere buone notizie relativamente a progetti legati al denaro e alla sfera professionale. In amore, oggi, non va proprio benissimo perché nelle ore serali potrebbe scoppiare qualche conflitto. Entro il weekend riordinerete le vostre idee. Vale quanto detto per l’Ariete: non bisogna polemizzare perché le discussioni rischiano di rovinare l’armonia. Chi ha una relazione importante la rafforzerà nei prossimi giorni;

Gemelli. Siete un po’ stanchi e oggi accusate il colpo delle troppe energie spese ieri. Rimandate a domani, o al weekend, le questioni importanti da risolvere e oggi cercate di recuperare un po’. Un rapporto d’amore nato da poco si potrebbe ora rafforzare e diventare importante nella vostra vita. Il vostro fascino non passa inosservato;

Cancro. Dovreste sfruttare la giornata di oggi per portare a termine i vostri progetti. Questo perché nei prossimi giorni non avrete la forza necessaria a causa della troppa stanchezza. Ci sono grandi cambiamenti in vista della fine dell’anno e potreste ricevere una notizia inaspettata. In amore potete decidere se chiudere un rapporto o se continuare a portarlo avanti. È un periodo in cui siete forti, magnetici e affascinanti.

Le stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Le prossime giornate vi porteranno successo e fortuna. Il weekend promette bene per il Leone e sabato sarà una giornata da marcia in più. Dovreste rimandare proprio a sabato le questioni più importanti su cui decidere, così come occuparvi di amicizie e rapporti importanti andrebbe fatto in quel giorno. Anche in amore le cose migliorano e se c’è una persona che vi piace le stelle consigliano di proporvi a lei. La serata di oggi potrebbe portarvi momenti piacevoli;

Vergine. Ci sono dei piccoli fastidi che sono causati dalla Luna in opposizione, anche se non è nulla di grave. Siete finalmente fuori da quel periodo difficile, fatto di tensioni, che sono stati gli ultimi due mesi. Vivete comunque, sempre con cautela questo giovedì ed evitate complicazioni: le questioni importanti da risolvere vanno rimandate. Oggi, infatti, la vostra relazione amorosa potrebbe essere messa a dura prova;

Bilancia. Si avvicina, per voi, un weekend fatto di stanchezza. Venere non riesce a trasmettervi energia. Nelle prossime ore la sensazione di stanchezza si farà più nitida, ma non per questo si tratta di giornate totalmente negative. Anzi: potrebbero arrivare delle buone sorprese. La giornata di oggi dovrebbe essere utilizzata per chiarire tutto quello che non va. Nei sentimenti potreste vivere dei momenti particolarmente eccitanti, ma anche voi dovreste cercare di non rovinare tutto con le polemiche. Il weekend dovreste viverlo in maniera rilassante;

Scorpione. La giornata di oggi vi vede forti. Potete chiarivi le idee e avere la chiara percezione di tutto quello che vi sta accadendo nella vita. entro la fine del mese le stelle vi aiutano a risolvere una questione rimasta in sospeso nel passato oppure a ottenere una bella vittoria nella professione. La Luna vi è favorevole per quel che riguarda i sentimenti. Chi sta vivendo una nuova relazione sentimentale sarà presto chiamato in causa dal partner: è bene farsi trovare pronti e aperti alla passione.

Le stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Tensioni e stanchezza colpiscono il Sagittario a causa della quadratura della Luna. Siete pessimisti, ma il fine settimana vi riporterà l’ottimismo che contraddistingue il vostro segno. Non entrate in scontro, sul lavoro, con collaboratori o con persone che contano. la giornata di oggi porta a una chiusura anche in ambito sentimentale: si tratta solo di un momento passeggero, che presto sarà dimenticato. Non lasciatevi trascinare da polemiche o litigi;

Capricorno. Le stelle continuano a essere favorevoli per il Capricorno, che ora può concludere tutti i progetti che gli stanno a cuore e chiedere tutto quello che vuole. Oggi potrete fare cose particolari ed essere aiutati da chi non vi sareste aspettati. Potete finalmente fare scelte importanti. La serata è particolarmente positiva per i sentimenti. Si può costruire qualcosa? Certo, purché non venga meno l’impegno;

Acquario. Oggi le stelle favoriscono chi sta attendendo notizie relative al denaro, quindi come lo sblocco di una situazione finanziaria o l’erogazione di un mutuo. Si profilano all’orizzonte spese per un acquisto importante. Buone notizie in arrivo entro la fine di dicembre. Torna la passione, in amore, in questo fine settimana. Potreste perfino innamorarvi all’improvviso: il periodo lo consente;

Pesci. Per i Pesci arriva uno stato di benessere che consente di risolvere dubbi e contraddizioni che vi hanno accompagnato in campo sentimentale. Adesso, forse, state pensando con insistenza a una situazione affettiva che nel tempo più recente si è trasformata. Magari avete da poco aperto il vostro cuore a una nuova emozione e non sapete ancora se potete fidarvi ciecamente. Come al solito, il consiglio è quello di non crearvi problemi prima che si presentino realmente. Anche tutto ci che a livello di documentazione necessitava una firma adesso si evolve in maniera definitiva.

Maria Mento