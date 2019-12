Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 5 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 5 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 5 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il docufilm “Storia di Nilde”: la Rai continua a raccontare le grandi figure istituzionali che hanno dato un contributo fondamentale alla storia della Repubblica e della società italiana. E’ il caso di Nilde Iotti, la prima donna eletta Presidente della Camera dei Deputati, nel 1979, la cui storia verrà raccontata nella docu-fiction di Rai 1 “Storia di Nilde”, con Anna Foglietta come protagonista assoluta. I primi passi in politica, l’adesione alla Resistenza, la partecipazione all’Assemblea Costituente (dove fece valere alcune importanti istanze progressiste, come la proposta di far accedere le donne alla Magistratura) e ancora l’inizio dell’attività parlamentare. Tra fiction pura, materiali di repertorio e testimonianze illustri, “Storia di Nilde” racconta i momenti più importanti della vita politica e privata di Nilde Iotti, prima donna ad essere eletta Presidente della Camera dei Deputati, carica che ha ricoperto ininterrottamente dal ’79 al ’92. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Biancaneve”: ossessionata dalla propria bellezza, dal potere e dall’idea di poter divenire la consorte del giovane principe Andrew, la Regina chiede costantemente al suo specchio magico chi sia la più bella del reame, ma un giorno ottiene una risposta inaspettata: la detentrice di tale appellativo è Biancaneve, la figlia di primo letto del re che aveva sposato e che lei ha tenuto mal volentieri tra le mura del castello, dopo la morte del padre. Inferocita, chiede al suo fedele servo di portare la ragazza nel bosco e di ucciderla ma, riuscita a scappare, Biancaneve trova rifugio presso la casa di un gruppo di nani, piccoli ma esperti ladri, disposti a tutto pur di aiutarla nel riprendersi il regno sottrattole. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Stati Generali”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”. Subito dopo, una nuova puntata di “Confessione reporter”.

Su Canale 5 va in onda l’ultima puntata dello show “Adrian”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunter’s Prayer – In fuga”: Lucas, un killer solitario, viene ingaggiato per uccidere la giovane Ella, però, quando è il momento, non se la sente di sparare e il piano fallisce, mettendo in moto un perverso gioco del gatto col topo. Assassino e vittima sono ora entrambi condannati a morte e quindi costretti a formare una difficile alleanza, mentre vengono braccati in tutta Europa. La loro unica speranza di sopravvivenza è quella di fermare coloro che hanno ucciso barbaramente la famiglia di Ella e di assicurarli alla giustizia. A seguire, il film “Code of Honor”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma di approfondimento politico “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una puntata speciale de “La Confessione”. Peter Gomez intervista il cantante Fedez.

