Bimba sorda sente per la prima volta: la sua reazione fa sciogliere il cuore – VIDEO

Il video in cui Georgina, bimba sorda di appena 4 mesi, ascolta per la prima volta la voce dei genitori grazie agli apparecchi acustici fa commuovere.

Georgina Addison è una splendida bimba nata in agosto ad Harrogate, nel North Yorkshire. Sin dai primi giorni questa neonata ha avuto problemi di udito ed i controlli effettuati post nascita non hanno portato buone notizie. L’otorino ha infatti detto che i problemi uditivi della bambina sarebbero andati peggiorando. I suoi genitori, però, non hanno subito un contraccolpo, anzi, si sono preparati ad affrontare la situazione in maniera pratica. A fine settembre sono arrivati gli apparecchi acustici e quando li hanno accesi per la prima volta sono rimasti abbagliati dalla reazione della figlia.

La prima volta hanno pensato che Georgina reagisse in quel modo perché si trattava della prima esperienza chiara con i suoni. Ma con il passare dei giorni hanno notato che quando accendono i dispositivi la mattina, per la bimba era sempre un’esperienza nuova. Così hanno deciso di mostrare ai propri contatti la gioia e la tenerezza che suscita la reazione della piccola quando sente la voce della mamma.

Bimba sorda sente la voce della mamma, la sua reazione è tenerissima

Nel video in questione, condiviso sia dal ‘Wales Online‘ che dai tabloid britannici, è possibile vedere come Georgina cominci a sorridere ed emettere suoi di gioia nel sentire la voce della mamma. Impossibile non provare tenerezza e sentirsi meglio nel vedere la scena ed infatti il video è diventato virale in pochissimo tempo. Intervistato dal quotidiano gallese, il padre della piccola ha dichiarato: “E’ come se si accendesse una luce quando sente la voce della madre. Si illumina immediatamente e diventa più felice. Per noi come genitori accade lo stesso nel vedere la sua reazione”. Quindi in conclusione aggiunge: “Ogni mattina sorride quando comincia a sentire, è fantastico”.