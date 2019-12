Carlo e Camilla, matrimonio da favola al capolinea? Lei avrebbe chiesto il divorzio lampo e 300 milioni di sterline

Un amore da favola, che ha riempito per decenni le pagine dei tabloid e che ha vissuto numerose difficoltà prima di ottenere il benestare di Elisabetta II, sarebbe giunto al capolinea: Carlo d’Inghilterra e Camilla Parker Bowles sarebbero sul punto di divorziare

L’indiscrezione è di quelle capaci di far tremare (di nuovo) Buckingham Palace. Un legame che ha fatto realmente parlare di vero amore, perché ha sfidato i decenni, le difficoltà e un matrimonio di convenienza che aveva fatto sognare inglesi e non (quello di Carlo e Diana Spencer, celebrato nel 1981), sarebbe sul punto di chiudersi definitivamente: Carlo d’Inghilterra e la moglie Camilla starebbero per ufficializzare il loro divorzio. Sarebbe stata lei, Camilla, la Duchessa di Cornovaglia convolata a nozze con l’erede al trono dei Windsor nel 2005, a chiedere al marito un divorzio lampo e un assegno di 300 milioni di sterline, in cambio del suo silenzio sui segreti di corte. Anche se la notizia non è stata confermata ufficialmente, pare che tutta la stampa britannica sia in fermento per questa indiscrezione.

Il matrimonio tra Carlo e Camilla è finito? Lei avrebbe chiesto un divorzio da 300 milioni di sterline

In molti non hanno mai perdonato a Carlo di aver rovinato la favola regale vissuta con lady Diana, e tutto perché il Principe non aveva mai smesso di amare quella Camilla Parker Bowles conosciuta in gioventù. Persino i Principi Henry e William devono aver ingoiato bocconi amari per la pubblica umiliazione sentimentale subita dalla loro madre prima del divorzio e della sua successiva, tragica, morte. E chissà, i due- in fondo al loro cuore- potrebbero non averlo mai veramente perdonato.

Alla fine, però, anche se ci sono voluti decenni e un lento processo di accettazione, Carlo era riuscito a sposare la sua Camilla e a dare alla sua famiglia allargata una parvenza esteriore di serenità. Parliamo di “parvenza esteriore” perché gli ultimi scandali di corte e il distacco tra William e Harry sembrano raccontare una realtà diversa. Ebbene, dopo 14 anni di amore vissuto in maniera ufficiale, da marito e moglie (con buona pace del protocollo reale e della regina Elisabetta II), pare proprio che l’idillio sentimentale che ha indissolubilmente legato Carlo a Camilla sia finito. Una di quelle notizie bomba che nessuno si aspetterebbe mai di leggere e che in genere arrivano come un fulmine a ciel sereno.

Il matrimonio tra Carlo e Camilla è finito? La coppia sarebbe ufficiosamente separata già da un anno

Secondo le indiscrezioni che sono arrivate anche in Italia nelle ultime ore, sarebbe stata la Duchessa di Cornovaglia e futura moglie del re a chiedere il divorzio lampo al marito. I motivi sono tuttavia ancora sconosciuti, nonostante siano noti diversi altri dettagli. Ad esempio, che gli avvocati delle due parti in causa sarebbero già sul piede di guerra e che Camilla avrebbe chiesto un assegno di divorzio pari a 300 milioni sterline in cambio del silenzio sui segreti di corte appresi in questi anni di matrimonio. Ancora: il loro rapporto sarebbe già terminato da un anno, ma per mantenere le buone apparenze della Corona i due avrebbero continuato ad apparire insieme, come una coppia regale felice.

Questo fino a poco prima del viaggio ufficiale di Carlo alle Isole Salomone. Come riporta Tiscali.it, il Principe avrebbe affrontato da solo quella trasferta perché Camilla (ufficialmente) non se la sarebbe sentita di affrontare un volo di 20 ore. Ma dopo quel momento la Duchessa non è più apparsa in pubblico e non sarebbe più stata vista nemmeno a Clarence House (sua residenza di Londra) né nella sua tenuta di campagna.

Carlo e Camilla non vanno più d’accordo? Pare che sia proprio così e che la coppia stia aspettando tempi migliori per fare l’annuncio ufficiale relativo alla sua separazione. Soprattutto lo scandalo della vicenda Epstein, che ha tirato dentro il Principe Andrea, sta rendendo questo periodo molto difficile da affrontare per Elisabetta II. Temporeggiare sarebbe anche la via prescelta per consentire ai sudditi di digerire una notizia alla volta.

Maria Mento