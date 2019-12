Filippo Nardi su Barbara D’Urso: “C’è un sentimento speciale”

Attraverso le pagine del settimanale “Nuovo”, Filippo Nardi parla del rapporto che lo lega alla conduttrice Barbara D’Urso.

Da diverso tempo, Barbara D’Urso parla di un corteggiatore speciale, un uomo famoso che le sta facendo una corte serrata. Ebbene, l’uomo in questione è Filippo Nardi, storico concorrente del “Grande Fratello” che, recentemente, abbiamo visto in tv come naufrago all’“Isola dei Famosi”. Attraverso le pagine del settimanale “Nuovo”, Filippo ha parlato del sentimento speciale che pare lo leghi alla conduttrice tv:

“Quell’uomo sono io. Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro: se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”.

Filippo Nardi: “Ho detto a Barbara che voglio convivere con la donna che amo”

Filippo ha confermato la voce secondo la quale avrebbe chiesto a Barbara di andare a convivere:

“Io voglio convivere con la donna che amo. L’ho detto anche a Barbara. E’ sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’. In effetti siamo tutti e due gelosi dei nostri spazi e non vogliamo che nessuno ci tocchi niente in casa. Allora le ho risposto che avremmo potuto prendere due appartamenti nello stesso palazzo”.

Tra Barbara e Filippo nascerà una relazione seria? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi