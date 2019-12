Gabriele Rossi e Gabriel Garko presentazioni ufficiali? Pizzicati a cena nel ristorante di famiglia – VIDEO

Gabriele Rossi ha presentato i suoi genitori a Gabriel Garko? I due sono paparazzati insieme nel ristorante di famiglia di Rossi

Da tempo non si fa che parlare di una presunta relazione tra Gabriele Rossi e Gabriel Garko, nonostante i due abbiano più volte smentito precisando di essere solo ottimi amici.

Per molto tempo i due non sono stati più visti insieme, il settimanale Chi li ha però paparazzati mentre cenavano insieme a Imma Battaglia ed Eva Grimaldi nel ristorante di famiglia di Rossi.

C’è chi pensa che i due abbiano scelto di cenare lì per fare le presentazioni ufficiali in famiglia. Sarà vero? Questo non possiamo saperlo con certezza. Non ci resta che attendere nuove indiscrezioni sul loro rapporto per sapere se la loro è davvero solo amicizia o se c’è qualcosa di più.

Sara Fonte