Gruppo di liceali aggredisce uno studente, la scena viene postata su Instagram

Il video di un’aggressione ai danni di uno studente avvenuta a pochi passi dalla scuola è stato postato su Instagram generando sconcerto.

Il video amatoriale di un pestaggio in un liceo britannico nel Devon, il Bideford College, ha sconcertato tutti. Nelle immagini era possibile vedere uno degli studenti a terra mentre veniva colpito ripetutamente e bloccato al suolo. Una scena di una violenza inaudita che era stata pubblicata su Instagram e commentata in questo modo: “Al Bideford College ci sono le migliori risse”.

Non ci è voluto molto prima che le immagini arrivassero all’attenzione dei genitori, i quali hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle autorità e alla scuola. Pare che il gruppo di assalitori abbia iniziato il pestaggio in maniera randomica, scegliendo un bersaglio e cominciando a picchiarlo. L’assalto è stato seguito dall’intervento di altri studenti e si è tramutato in una rissa. Nel video è anche possibile vedere come ci sia una nutrita folla di studenti che osserva ed altri che filmano l’accaduto. Questo lascia pensare che scene come quella non fossero una novità.

Aggredito uno studente, il college sta valutando la situazione

I genitori sono preoccupati per l’accaduto e chiedono alla scuola di prendere immediati provvedimenti. Anche perché, nonostante alcuni di loro siano riusciti a salvare degli screenshot del video, poco dopo la sua pubblicazione è stato rimosso. Dall’istituto fanno sapere che il video è stato visionato e che sono già stati individuati tutti i colpevoli: “L’istituto sta valutando l’accaduto in base alle regole di comportamento. Ciò nonostante non commenteremo, per ragioni di privacy, nessuna notizia riguardante le punizioni inflitte agli studenti coinvolti”.

Sul sito del college si legge inoltre che in futuro verranno prese ulteriori contromisure contro il bullismo: “Tutti i membri dello staff sono istruiti giornalmente per riconoscere fenomeni di bullismo e per seguire le regole e il protocollo con particolare attenzione alla gestione del comportamento. I membri dello staff utilizzeranno uno spettro di metodi per prevenire il bullismo ed assicurare un clima di fiducia e rispetto per tutti”.