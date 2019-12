Il Collegio, diffuso un video hard di un ex allievo

Un video a luci rosse di un ex allievo del “Collegio” è stato diffuso sul Web.

Si torna a parlare del “Collegio”, reality show di Raidue che, quest’anno, ha ottenuto un grandissimo successo. Ma a porre nuovamente l’attenzione sul programma non è un episodio relativo ad un membro del cast dell’edizione appena conclusa del programma, ma un fatto che vede protagonista un ex allievo di una passata edizione.

Luca Cobelli, che ha partecipato alla terza edizione della trasmissione, attraverso alcune Instagram Stories, ha rivelato che qualcuno avrebbe un video a luci rosse, in cui il ragazzo ha un rapporto sessuale con una ragazza minorenne.

Il racconto di Luca Cobelli

Cobelli, che avrebbe già denunciato alcune persone intenzionate a condividere il filmato, su Instagram ha dichiarato:

“Sta girando un video in cui faccio sess* con una ragazza. Questo video è stato girato da un ragazzo che noi non sapevamo stesse lì fuori a registrare e soprattutto lì fuori a vederci. La ragazza nel video non è Swami ovviamente ma è una ragazza minorenne, e ciò aggrava la cosa perché si parla di pedopornografia. Vi dico alcune cose che forse non sapete: già il solo fatto di avere quel video in galleria è un reato; diffondendolo e condividendolo si rischia la galera. Ci sono avvocati di mezzo, ho dovuto querelare già persone che volevano pubblicarlo online. Si apriranno processi. Ho notato però molta cattiveria nei miei confronti, soprattutto nei messaggi privati, ma il sess* è una cosa normale, tutto il mondo sa cos’è, tutto il mondo lo fa, è una cosa super naturale. Essendo poi un personaggio pubblico è normale che un video del genere faccia rumore, ma non ha senso che tutta questa gente sia così cattiva nei miei confronti per del sess*. […]”.

Maria Rita Gagliardi