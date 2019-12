Incidente stradale a Como, coinvolto l’ex interista Ivan Cordoba. Un uomo è rimasto ferito

Ieri sera, Ivan Cordoba (calciatore che ha militato nell’Inter) è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvento per le strade di Como. Un uomo, alla guida di uno scooter, ha riportato delle ferite

Brutta avventura, nella serata di ieri 5 dicembre 2019, per Ivan Cordoba, noto alle cronache per essere un calciatore e per aver militato nell’Inter, e per un altro uomo. Lo sportivo stava attraversando le strade della città lombarda di Como, a bordo della sua automobile, quando ha impattato contro uno scoter che ha incrociato la sua direzione di marcia. Sullo scooter viaggiava un uomo di 57 anni che è rimasto ferito gravemente: il giovane non è però in pericolo di vita.

Ieri sera, a Como, l’ex interista Ivan Cordoba ha avuto un incidente stradale con la sua Range Rover. Il calciatore si trovava alla guida della vettura quando si è scontato con un mezzo a due ruote, uno scooter guidato da un uomo di 57 anni. La notizia è stata data da Qui Como.

È successo nei pressi del piazzale Camerlata, in Via Napoleona: la dinamica dei fatti è ancora tutta da chiarire e questo compito spetterà alla Polizia locale, intervenuta sul luogo del sinistro insieme ai soccorritori del 118.

Da quanto si apprende, pare che Ivan Cordoba sia rimasto illeso. Diversa la questione per lo scooterista: il 57enne è rimasto ferito e- anche se si pensava che le sue condizioni fossero gravi adesso si è potuto stabilire che non è in pericolo di vita.

Cordoba, a incidente avvenuto, si è immediatamente fermato per andare in aiuto dell’uomo, attualmente ricoverato in ospedale.

Maria Mento