Inter-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quindicesima giornata di Serie A al via con l’anticipo del venerdì sera fra Inter e Roma. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 si giocherà questa sera alle 20.45 con il big match fra i padroni di casa dell’Inter e la Roma. L’Inter ha conquistato la testa della classifica lo scorso turno, grazie alla vittoria casalinga contro la Spal e al concomitante pareggio della Juventus contro il Sassuolo; la Roma, invece, si è imposta a Verona con un perentorio 1-3.

Antonio Conte schiera il tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku, che sta facendo le fortune dei nerazzurri. Ballottaggio Biraghi-D’Ambrosio a sinistra. In difesa giocherà Godin insieme a De Vrij e Skriniar. Out Sensi, Barella e Gagliardini: a centrocampo ci saranno Borja Valero, Vecino e Brozovic. Nella Roma, disponibile Dzeko anche se l’attaccante bosniaco è stato frenato dall’influenza in settimana. Out Fazio, Kluivert e Pastore; ballottaggio fra Under, Mkhitaryan e Perotti per un posto sulla trequarti insieme a Zaniolo e Pellegrini.

Le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Under; Dzeko.

Quindicesima giornata di Serie A, big match fra Inter e Roma a San Siro nell’anticipo del venerdì sera: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Inter-Roma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 20.45 di stasera su Sky Sport Serie A, canale 202, e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Milano in Serie A sono 86: il bilancio è di 44 vittorie dell’Inter, 15 della Roma e 27 pareggi complessivi. Nella passata stagione il match terminò sul punteggio di 1-1: vantaggio iniziale della Roma con El Shaarawy e pari dell’Inter nel secondo tempo con Perisic.