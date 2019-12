Enorme lago scompare completamente in sole 5 ore: gli esperti rivelano, “Rischio catastrofe”

Si chiama ‘drenaggio lacustre’ ed è il fenomeno osservato da un team di esperti in Groenlandia: un lago è scomparso, risucchiato nel sottosuolo ghiacciato

Un enorme lago è letteralmente scomparso nel nulla nell’arco di sole 5 ore. In questo lasso di tempo infatti, il volume d’acqua equivalente a quello contenuto in 2000 piscine olimpiche si è letteralmente volatilizzato, scivolando all’interno di una frattura profonda almeno mezzo chilometro. L’incredibile fenomeno è avvenuto nella Groenlandia nordoccidentale, nella seconda più grande calotta glaciale del mondo e speciali droni sono riusciti a catturare quanto accaduto. Gli scienziati dell’Università di Cambridge infatti, consapevoli della presenza della frattura, hanno seguito nel dettaglio il processo di “morte” del lago: un fenomeno che, a detta loro, è diventato sempre più comune con le acque concentrate sui ghiacciaio a seguito del disgelo. In questo caso l’aumento del volume di acqua di fusione ha provocato la rapida espansione del lago che, quando ha incontrato una frattura, ha iniziato a scomparire.

Il fenomeno dei laghi che scompaiono in poche ore, le cause

Con l’incremento del riscaldamento globale migliaia di laghi si formano annualmente coprendo poco alla volta la superficie della calotta glaciale della Groenlandia, considerata la seconda più grande al mondo. Quando si imbattono in crepe nel ghiaccio però si verifica il cosidetto ‘drenaggio lacustre’ e enormi laghi possono finire in profondità nell’arco di poche ore. Quando un lago scompare inoltre vengono a formarsi caverne sotterranee note come moulins che rimangono aperte durante il resto della stagione del disgelo favorendo la continua discesa delle acque. Una prova importante di come l’acqua di fusione provochi la formazione di nuove fratture e l’espansione di quelle esistenti che potrebbe, nell’arco di un periodo di tempo relativamente breve, condurre ad una vera e propria catastrofe.