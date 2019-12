Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 dicembre 2019: la Vergine deve fare attenzione al denaro

Venerdì 6 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Salutiamo la Luna che entra nel tuo segno e ti dà una carica in più. Questo è un momento in cui puoi anche festeggiare dei piccoli eventi, cercare comunque di stare sereno, nonostante le piccole bufere che albergano e si sentono nella tua vita. Cerca di essere meno nervoso. D’altronde, in questo periodo, potresti fare delle scelte un po’ troppo di corsa e questo è un problema, sia nel lavoro sia in amore. e siccome la fretta è cattiva consigliera e spesso è nemica o amica, dipende dalle situazioni, dei nati Ariete che vogliono concludere subito tutto, ecco c’è proprio il rischio- nell’immediato- di giudicare positivamente qualcosa che poi invece potrebbe non essere così vantaggioso. Quindi, ogni cosa va fatta con calma. Ogni scelta va fatta con giudizio;

Toro. Mi piace questo cielo. Sai che tutta la seconda metà di dicembre porterà delle buone novità. Mi auguro anche nel settore soldi, nelle questioni di carattere pratico. Mercurio comincerà a dare nuove speranze. Secondo l’astrologia Mercurio rappresenta anche le intuizioni ed entro la fine di questo mese possono arrivare notizie più concrete. In amore sei forte e quantomeno, in questo periodo, puoi vivere momenti di forte chiarezza. Dunque, se una persona non è dalla tua parte oppure “traccheggia”, prendi tempo: la rimetterai in riga;

Gemelli. Sai che dal 2 le cose sono cambiate. Dovresti sentire dentro di te una grande voglia di reagire. Alcuni segni zodiacali sono pigri nel fare le cose, riprendono lentamente la fase attiva. Per i Gemelli non è così: i Gemelli subito sentono che c’è qualcosa che non va ma immediatamente, anche dopo un periodo no, capiscono quale sia ala strada da seguire per ricostruire tutto quello che il passato ha interrotto o bloccato. L’ho spiegato più volte: i più fortunati hanno iniziato un’attività perdendoci all’inizio e adesso sono comunque in pareggio, quindi buone novità per il 2020, altri invece hanno dovuto chiudere con un certo percorso e sono in attesa di opportunità, però qualcosa si muove. Io sono convinto che al più tardi entro febbraio, comunque agli inizi del prossimo anno, tante cose saranno più facili da gestire;

Cancro. Il Cancro deve risolvere qualche problema nel rapporto con gli altri. Spesso questo segno zodiacale sente di essere messo da parte, pensa che le persone che ha attorno non gli vogliano bene. I conflitti con l’ambiente sono duri da superare. Per fortuna la situazione è più promettente. Tuttavia, con Giove e Saturno in opposizione normale se in questo periodo tu vuoi fare cose nuove, se magari sei persino in crisi con persone che ino a qualche tempo fa erano di riferimento. Questo è anche un cielo che può togliere dalla tua vita alcuni riferimenti. Come ho detto nel passato, la vita è una continua crescita, ogni esperienza anche apparentemente negativa può aiutarci a superare un dolore un problema. Dunque, questa è una fase sicuramente un po’ impegnativa ma che porterà lontano.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Se vuoi mostrarti in tutta la tua potenza e disponibilità questo venerdì ti aiuta, anche perché abbiamo una bella Luna, ed entro sabato può arrivare una buona notizia. Un cambio di rotta, un cambio di squadra, un cambiamento di lavoro recente o nei prossimi due mesi al massimo, può portare lì per lì smarrimento ma sappiamo che il Leone è un segno che recupera in fretta. Tenere sotto controllo tutte le situazioni che impegnano la tua vita non è facile. I sentimenti necessitano di maggiore stabilità;

Vergine. La Vergine, superata la fase no, si sente molto più forte. Infatti va ricordato che a novembre c’è stato un problema. C’è anche chi ha vissuto una forte crisi. C’è anche chi ha dovuto tagliare i ponti con il passato e sapere che il destino, a volte, quando ci vuole indicare una nuova strada da percorrere può diventare persino brutale. Giornata complessa solo per quanto riguarda i soldi. Attenzione in coppia: se sei sposato non discutere per questioni legate alle finanze;

Bilancia. La Bilancia qualche piccola tensione, oggi, potrebbe viverla e queste tensioni non vanno riversate in amore. Persino nei rapporti più belli c’è il rischio di vivere piccole incomprensioni, o magari lontananze se uno dei due lavora fuori . Insomma, quando ci si incontra non c’è tempo di amarsi come sarebbe giusto fare, e se si è troppo lontani per motivi pratici ovviamente si risente di questo distacco che potrebbe essere anche psicologico, attenzione. La prudenze deve essere doppia;

Scorpione. Lo Scorpione ha un momento importantissimo legato proprio alla sua vita privata. Sapete che questo è un segno zodiacale molto simile alla Vergine: i fatti suoi non li racconta in giro. Vuole sapete tutto degli altri, eh, però la sua privacy è veramente un argomento su cui non si discute. Voi potete conoscere solo parzialmente la vita di uno Scorpione , persino se ci convivete. Ora, non è che faccia delle cose sbagliate o magari sia contrario alle vostre idee, solo che ha bisogno di uno spazio suo in cui nessuno deve entrare. Il destino ti porterà verso qualcosa di importante. Anche per quanto riguarda l’amore le stelle sono più generose.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario è forte ed capace di trasmettere agli altri questa forza. Questo venerdì offre molte possibilità di intesa. Gli affetti sono protagonisti indiscussi di questo weekend e anche del prossimo anno perché, come ho scritto anche nel mio libro, il Sagittario può guadagnare qualcosa in più. Fatevi i vostri conti soprattutto calcolate il vostro ascendente (adesso è facile calcolarlo, ci sono anche dei siti su internet che permettono di farlo oppure anche sul mio libro c’è una tabella). Ecco, se questo ascendente cade in Leone, Sagittario e Ariete, avete doppia possibilità nel 2020 di guadagnare qualcosa. Magari anche grazie a un progetto da iniziare subito;

Capricorno. Il Capricorno è un segno che sta rivedendo la propria vita. sta quasi ripartendo da zero e ci sono anche dei Capricorno che hanno vissuto una crisi. Io ho sempre notato, verificato (sapete che non è un giorno che mi occupo di astrologia ma sono 40 anni) che di fronte a un periodo molto positivo, nella fase antecedente (cioè prima che inizi questa fase buona) c’è sempre qualche taglio netto, qualche dolore. Come se il destino volesse spazzare via delle situazioni che non ci appartengono e nel far questo c’è anche chi prova dolore, chi è infastidito. Quindi mi rivolgo a chi ha perso un amore, a chi magari nella vita privata o personale ha vissuto una crisi: probabilmente hai semplicemente spazzato via delle situazioni che non ti appartengono più e ora il Capricorno è pronto a una razione, a un nuovo viaggio che potrebbe portare lontano.

Acquario. L’Acquario si deve mettere alla prova, soprattutto in questi giorni deve mettere da parte qualche soldo. Peccato che non sia sempre colpa dell’Acquario se i soldi mancano. Per esempio, nel corso degli ultimi 2-3 mesi sono diversi gli Acquario che hanno dovuto chiamare un call center per discutere una bolletta sbagliata o magari sono proprio bloccate delle fatture, quindi c’è anche la complicazione del destino in questa situazione un po’ precaria. Con Ariete, Gemelli, Bilancia, i risultati migliori. Posso dire che la vita sentimentale è in recupero;

Pesci. Preparati a un 2020 di successo. Successo significa consensi, successo significa che adesso puoi veramente superare una china. Con i segni del Capricorno e dello Scorpione potresti fare qualcosa di più, delle alleanze vincenti. Sai che questi segni zodiacali spesso capitano nella tua vita e anche quando vivi un rapporto critico, con questi segni, poi alla fine ti ci ritrovi insieme. Magari sono anche persone di famiglia. Non essere troppo sospettoso con chi fa di tutto per entrare nella tua vita o per capirti meglio, perché questo deve essere un periodo di grandi aperture, come lo sarà d’altronde la fine di dicembre, quando inizieranno le feste e ti troveranno protagonista.

Maria Mento