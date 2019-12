Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì’ 6 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 6 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 6 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show, condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, “20 anni che siamo italiani”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 va in onda il documentario “Petrolio Algoritmo di Natale”. In seconda serata, la fiction “Il Cacciatore-Nel Bosco”.

Su Rai 3 va in onda il film “Un fantastico via vai”: cacciato di casa dalla moglie Anita a causa di un malinteso, Arnaldo, un uomo non più giovanissimo che ha superato la quarantina, trova una stanza in affitto in un appartamento abitato da quattro studenti. Ha inizio, così, un conflitto sempre più serrato che lo vedrà alle prese con una gioventù lontana dal suo mondo e dal suo modo di vedere le cose. Subito dopo, l’inchiesta “Commissari Sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio della serie tv “Il Commissario Sciumann”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie tv “Il processo”: la situazione sentimentale di Elena è sempre più complicata, mentre il processo procede con colpi di scena. Dopo l’inattesa confessione di una teste, la PM scova due testimoni chiave in grado di avallare la colpevolezza di Linda, rivelandone la natura ossessiva e crudele. Ma Ruggero ottiene un’informazione che potrebbe cambiare le sorti del processo, spostando l’attenzione su un nuovo sospettato. Mentre Ruggero indaga sull’uomo misterioso che Silvia vide litigare con Angelica qualche sera prima dell’omicidio, Elena continua a cercare Lorenzi, il factotum di Monaco fuggito in Brasile. Ma quando la PM scopre l’esistenza di una prova che potrebbe inchiodare Linda, Ruggero riesce a ribaltare le carte del processo, mettendo in discussione tutte le certezze di Elena. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Il Cavaliere Oscuro-Il ritorno”: sono passati alcuni anni da quando Bruce Wayne ha indossato la maschera di Batman per l’ultima volta, ma il suo volontario ritiro dalle scene e’ interrotto quando il commissario Gordon scopre un complotto teso a distruggere dall’interno la città di Gotham City. I nuovi nemici, con cui Batman dovrà confrontarsi, sono la misteriosa Selina Kyle e il letale Bane. In seconda serata, il film “La notte del giudizio – Election Year”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo la prima puntata della nuova stagione di “Junior Bake Off”.

Maria Rita Gagliardi