Tory Ojeda vive insieme a quattro ragazzi. Tutti e quattro sono i suoi fidanzati e tutti e quattro sono a conoscenza del fatto di avere un rapporto affettivo e fisico con la stessa donna. Ora la ragazza ha scoperto di aspettare un bambino, ma questo non sembra che abbia influito su questa relazione a cinque

Tory Ojeda è una giovane donna che ha scelto di vivere le relazioni d’amore in maniera non convenzionale, libera dagli schemi imposti dalla società. Si può provare un sentimento per più persone in contemporanea? E se è questo è possibile, allora perché bisogna obbligatoriamente scegliere di vivere una sola emozione, tarpando le ali a tutte le altre che albergano nel proprio cuore? Convinta del fatto che si possa essere felici vivendo più amori alla luce del sole, con il consenso di tutti i partner coinvolti in una certamente inusuale situazione poliamorosa, Tory ha deciso di vivere quattro amori con quattro persone diverse. E anche ora che ha scoperto di aspettare un bambino non ha cambiato idea: vivranno tutti e cinque insieme e sua figlia (la giovane ha saputo di aspettare una femminuccia) avrà quattro papà. Il Daily Star ha riportato la notizia.

La storia del poliamore di Tory Ojeda, un amore a cinque in Florida

Una donna, quattro fidanzati e un figlio in arrivo: la storia da poliamore di Tory Ojeda, così come abbiamo titolato, sta facendo scalpore sul web esattamente in queste ore. Tory è una giovane donna che vive a Jacksonville, in Florida, insieme a tre uomini che sono suoi partner nel lavoro e nella vita. Sì, avete capito bene: Tory vive alla luce del sole un fidanzamento con quattro uomini diversi, e ciascuno di loro è a conoscenza della relazione che la donna intrattiene con gli altri tre (pare che il quarto uomo di cui abbiamo notizia non viva nella stessa casa).

Ma vediamo chi sono gli altri protagonisti di questa storia, e cioè i quattro fidanzati consapevoli: Marc (18 anni), Travis (23 anni), Ethan e Christopher (entrambi di 22 anni). Tutto è iniziato con Marc, ragazzo che Tory ha incontrato al liceo. Dopo due mesi di assolo a due, la donna ha incontrato Travis e ha iniziato una relazione anche con lui. In ultimo sono arrivati i due 22enni.

La storia del poliamore di Tory Ojeda, la bambina avrà quattro papà

Sette mesi fa Tory ha scoperto di essere incinta e presto, quindi, in casa si festeggerà l’arrivo di una bambina. Ovviamente, non c’è un test del DNA che accerti in modo assoluto la paternità del papà biologico della piccola, ma Tory è abbastanza sicura- per questioni di tempistiche- si tratti di Christopher. Nonostante questo, la gravidanza non sta impedendo ai cinque di vivere in armonia tutti insieme. Fermo restando che prima o poi questo idillio (prossimamente a sei) potrebbe rovinarsi comunque o che il padre biologico potrebbe- a un certo punto- pretendere l’esclusiva su Tory e nel rapporto con la figlia. Per ora la gioia che regna sovrana trapela anche dalle dichiarazioni rilasciate dalla donna:

“Chris è il padre biologico. Lo sappiamo solo per i tempi e la data approssimativa del concepimento. Secondo il giorno approssimativo del concepimento, possiamo dire che eravamo stati in vacanza. Quindi eravamo solo noi. Ma nonostante questo alleveremo il bambino insieme, quindi i padri sono tutti. Siamo tutti molto, molto entusiasti di crescere un bambino insieme“.

Maria Mento