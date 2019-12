Atalanta-Verona, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quindicesima giornata di Serie A, Atalanta-Verona è il primo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Atalanta-Verona, gara valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 15. L’Atalanta è reduce dal brillante 0-3 sul campo del Brescia, mentre il Verona nel precedente turno è stato sconfitto al Bentegodi per 1-3 dalla Roma.

Gasperini potrebbe concedere un turno di riposo al Papu Gomez in vista del decisivo impegno in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk di martedì: pronto Malinovskyi in caso di turnover dell’argentino. In avanti la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Ilicic e Muriel, ma resta viva l’alternativa Barrow. Nel Verona è out Salcedo: in attacco Zaccagni e Verre a supporto della punta Di Carmine. Torna dal primo minuto Miguel Veloso in mezzo al campo insieme ad Amrabat.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Castagne; Malinovskyi; Ilicic, Muriel.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Bocchetti, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine.

Atalanta-Verona è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra le due squadre a Bergamo in Serie A sono 19: 10 i successi dei bergamaschi, 7 i pareggi e solo 2 i successi del Verona. L’ultimo incontro in Serie A risale alla stagione 2017/2018: in quell’occasione l’Atalanta si impose con un secco 3-0, grazie alle reti di Freuler, Ilicic e Kurtic.