Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2019: la Bilancia può vivere un’arrabbiatura

Sabato 7 dicembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La Luna nel segno, ancora un po’ di tensione c’è. Stavolta direi che è produttiva perché il fine settimana potrebbe rappresentare- per la maggior parte degli Ariete- un’ottima occasione per un incontro con gli amici, per una situazione divertente. Ecco di quello di cui hai bisogno: un confronto sereno, cosa che non c’è stata di recente perché avere tanti pianeti dissonanti significa non vivere male ma avere molte sfide da affrontare. Anche tu che sei coraggioso, imperturbabile, puoi sentirti un po’ sotto pressione;

Toro. Il Toro vince grazie a delle stelle importanti ma soprattutto a un 2020 che riesce a sanare qualche ferita aperta nel passato. Poi questo 2020 in arrivo è un anno molto pratico, tecnico, quindi qui non stiamo tanto a sperare che le cose vadano meglio: dovrebbero esserci dei veri e propri fatti concreti che ti invitano ad avere fiducia nel futuro, da una questione riguardante la casa a una questione riguardante il lavoro. Hai maggiore successo anche in amore;

Gemelli. I Gemelli è dal 2 dicembre che dovrebbero sentire che c’è più energia nell’aria e anche più voglia di ricostruire tutto quello che il passato ha bloccato. Devi portare avanti le opportunità migliori. Evita però ogni tipo di polemica e questa sera, se è possibile, cerca di ritrovare quell’amore che a novembre è rimasto un po’ sotterrato da troppi obblighi tensioni, perché (soprattutto nelle coppie di lunga data) non è detto che manchi l’amore ma il tempo per farlo, oppure ci sono stati parecchi problemi. Uno dei due ha lavorato troppo, ha lavorato male e ha portato a casa un po’ di malinconia;

Cancro. Un po’ di fastidio per questa dissonanza lunare. Ora, io sapete come la penso: le stelle non condizionano assolutamente la nostra vita, quindi quando dico che ci sono dei pianeti contrari non è che in automatico bisogna pensare che le cose non funzionino. Posso pensare, però, che tanti Cancretti in questo momento non siano contenti di quello che stanno vivendo, che non rendono al massimo, che non abbiano grandi prospettive per il futuro. Magari, in questo periodo, anche se hanno un buon lavoro, lottano per mantenerlo in piedi. Una Luna che u creare difficoltà nei rapporti con gli altri. Startene per conto tuo risolve il problema? In parte, a meno che gli altri non capiscano male.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questo weekend sarai veramente pronto a una grande azione. Avrai l’opportunità di vivere un costruttivo scambio di idee. Le persone che ti interessano di più sono attorno a te. Le polemiche andrebbero evitate, soprattutto se sono inutili. Sappiamo che sei una persona forte, non c’è bisogno di ribadirlo anche perché- a furia di voler dimostrare la propria forza- il rischio è di ottenere l’effetto contrario. E soprattutto se sei solo guardati attorno perché questo è un sabato particolare. Incontri interessanti e le storie nate bene a novembre continuano;

Vergine. È vero che sei un meticoloso, uno molto critico, uno che è attento ai dettagli, quindi un Vergine soddisfatto al 100% forse non lo vedremo mai. Ma io mi auguro che almeno in questo 2020 in arrivo si arrivi a un 70%. Venere già da qualche settimana ti sta facendo riflettere su quello che vivi e in qualche modo, anche se sei stato un po’ lontano, un po’ distaccato dall’amore, potrai riavvicinarti. Saturno, Giove e Venere in transito buono. Come allontanarsi dall’amore se l’amore ti cerca? Mi raccomando;

Bilancia. La Bilancia è un po’ arrabbiata, arrabbiata perché in questi giorni si rende conto di essere stata a volte troppo magnanima. La Bilancia è un segno tendenzialmente altruista, equilibrato e ama la pace. Se c’è una cosa che la Bilancia detesta è proprio mettersi contro qualcuno. Perfino competere può essere noioso: se tutti possono avere un vantaggio, perché uno deve avere più di un’altra persona? Ecco, hai una logica di vita splendida che però, purtroppo, nella vita di tutti i giorni è difficile da ottenere perché le persone sono un po’ competitive, perché con questo Saturno dissonante già da un anno e mezzo ti sei reso conto che ci sono delle persone che hanno remato contro di te pure se pensavi fossero dalla tua parte. E magari certe affermazioni della persona che ami potrebbero non andarti a genio;

Scorpione. Lo Scorpione ha voglia di parlare, di mettersi in gioco. Lo Scorpione l’unica cosa che non deve fare è darsi addosso. Ecco, non darti la zappa sui piedi perché poi stai male. Sapete che la maggioranza delle persone Scorpione prima o poi risente di qualche fastidio allo stomaco e alla testa, di origine nervosa. Per l’amore: anche se le giornate più coinvolgenti saranno legate alla fine del mese, in questo sabato ti puoi dare da fare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un sabato sì. questo è un cielo importante. Devo dire per che non ci sono aspetti negativi e neanche aspetti estremamente positivi, quindi si va avanti così. Forse con troppa inerzia? In realtà, quando le cose non hanno passione, quando non sono mosse dal pathos, il Sagittario un po’ si annoia. Se hai avuto problemi tra mercoledì e giovedì, potrai recuperare in amore. sorprendente risveglio della passionalità per domenica;

Capricorno. La tensione c’è perché i progetti sono tanti e non bisogna lasciare che i contrattempi vi abbattano. Doppia prudenza se hai a che fare con Ariete e Bilancia perché in questi giorni sono i segni che come te possono avere dei dubbi, e anche con il segno del Cancro bisogna stare attenti. I segni cardinali adesso risentono di una tensione che però adesso tu puoi superare facilmente. Perché? Il transito di Giove e Saturno nel segno oltre a essere importante, l’ho detto tempo fa (questo transito c’è stato nel 1960, quindi sono passati tanti tanti anni da allora), è un transito epocale e può significare anche un cambiamento di vita. Ecco, per te questo transito è buono. Si tratta solo di rinunciare a qualcosa, a tutto ciò che è precario. Nel corso della serata evita di farti coinvolgere in qualche litigata inutile;

Acquario. Il segno dell’Acquario ha voglia di divertirsi, ha voglia anche di frequentare gente carina. L’Acquario ha un animo socievole anzi secondo la tradizione astrologica questo è il segno del l’amicizia. Però c’è questo sottofondo saturnino- perché l’Acquario è anche governato da Saturno- che rende l’Acquario a volto, al contrario, molto severo con se stesso e con gli altri e a volte ancora molto isolato. La serata ti regala l’energia gusta per chiarire molte situazioni ambigue. Stasera, comunque, avrai un fascino molto particolare: non chiuderti in te stesso;

Pesci. Potrai fare di più e se c’è una persona che ami, o che magari hai imparato ad amare proprio in questi giorni, adesso puoi starle più vicino. Per l’amore stai attraversando una fase di cambiamento, stressante: bisogna resistere. Solo i rapporti che hanno conosciuto momenti difficili possono essere seriamente in crisi, ma per tutti gli altri c’è veramente un momento di verifica. Non innamorarti di persone irraggiungibili perché adesso scatta l’operazione amore, però a volte quando abbiamo paura di innamorarci sul serio iniziamo a dare spazio a persone che sappiamo già dall’inizio che non ci guarderanno, che magari sono interessate ad altri, perché sentiamo la voglia di amare ma non vogliamo concederci alcun lusso. Beh, mi auguro che tu non sia in questo loop perché bisogna uscirne. La serata è comunque molto intrigante, a giocarla bene.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento