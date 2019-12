Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 7 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 7 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 7 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la finale del “62° Zecchino D’Oro”. A seguire, il tg della notte.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “Instict”.

Su Rai 3 va in onda il documentario “Città Segrete-Venezia”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Il miracolo di Fatima”: presso la Grotta di Iria, ai tre pastorelli di Fatima, Lucia, Jacinta e Francisco, appare prima un angelo e, in seguito, Nostra Signora. I tre pastorelli si mettono d’accordo per non dire nulla a nessuno, ma Jacinta non riesce a tacere e presto la notizia si sparge, attirando pellegrini e supplici che sperano in un miracolo della Vergine. Maria Rosa, la mamma di Lucia, è scettica e crede la propria figlia una bugiarda. Olimpia, la mamma di Jacinta e Francisco, è invece propensa a credere ai propri figli, ma scorge i guai che una tale popolarità può suscitare. Intanto, la guerra incalza e spargendo miseria, alimenta nella gente la speranza che i tre pastorelli possano intercedere presso la Vergine. Questa speranza crea anche frustrazione che si riversa sui tre pastorelli, incalzandoli e minacciandoli. Jacinta, ricoverata presso l’ospedale pediatrico di Lisbona perchè affetta dalla micidiale influenza spagnola, rivive nel delirio della malattia quei momenti di caos e inconsapevole di avere accanto al letto un giornalista de “O Se’culo”, Avelino de Almeida, rivela qualcosa sul segreto che Nostra Signora aveva chiesto ai pastorelli di custodire. Subito dopo, il film “La nona porta”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “La Bella e la Bestia”: 1810. Belle è una dei sei figli di un mercante che, caduto in disgrazia, ha perso ogni suo possedimento e ricchezza. A differenza delle altre sorelle, Belle e’ una ragazza dai modi gentili, umile e dotata di buon cuore che non ha mai dato peso al denaro. La sorte di Belle, però, è nelle mani del padre che stringe un redditizio accordo con la Bestia, un orribile uomo maledetto in cerca di amore e redenzione che vive in un immenso castello. Quella che comincia come una storia di obblighi e costrizioni, dettati dal materialismo e dal denaro, si trasformerà presto in una grande storia d’amore, capace di vedere e spingersi oltre le apparenze. A seguire, il film “Mad Max oltre la sfera del tuono”.

Su La 7 va in onda il film “U.S.A. contro John Lennon”: non solo un ritratto biografico del musicista, ma anche uno sguardo all’America di quei tempi, attraverso documenti inediti e personali di Yoko Ono. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 segnaliamo il film “Un Natale da favola”: la giovane Belle si occupa della vendita di una splendida villa. Purtroppo, Hunter Lowell, il proprietario dell’abitazione, è un uomo burbero con il quale è difficile andare d’accordo. Più passano tempo insieme e più Belle e Hunter scoprano di avere cose in comune e piano piano il carattere gelido dell’uomo sembra sciogliersi. Nasce dell’interesse fra i due, ma l’arrivo di Tony, porterà scompiglio in questa storia d’amore che sta per nascere.

