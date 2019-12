Udinese-Napoli, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quindicesima giornata di Serie A, il Napoli di scena a Udine nel secondo anticipo del sabato. Il match inizierà alle 18 e sarà visibile su Sky.

Udinese-Napoli è il secondo anticipo del sabato valevole per la quindicesima giornata di Serie A. L’Udinese nel turno precedente è incappato in una pesante sconfitta all’Olimpico contro la Lazio; momento no anche per il Napoli, sconfitto in casa dal Bologna.

Out Sema e Samir nell’Udinese. In avanti il tandem offensivo dovrebbe essere composto da Okaka e Nestorovski, ma Lasagna conserva chances di titolarità. Nel Napoli, Mertens potrebbe finire ancora in panchina con Lozano e Llorente confermati in avanti. Dubbio Koulibaly, ma il difensore dovrebbe stringere i denti ed essere della partita in coppia con Manolas al centro della difesa; i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Opoku, Mandragora, Walace, De Paul, Stryger Larsen; Nestorovski, Okaka.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Insigne; Lozano, Llorente.

Udinese-Napoli è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Udine i precedenti fra le due compagini in Serie A sono 37: il bilancio è di 13 vittorie dell’Udinese, 7 del Napoli e ben 17 pareggi complessivi. Nella passata stagione il Napoli ottenne un netto successo per 0-3, grazie alle marcature di Fabian Ruiz, Mertens e Rog.