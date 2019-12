Bologna-Milan, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con il match fra Bologna e Milan. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Bologna-Milan chiuderà questa sera il programma della quindicesima giornata di Serie A 2019/2020; il fischio d’inizio ci sarà alle 20.45. Il Bologna nel turno precedente ha espugnato il San Paolo di Napoli per 1-2, mentre il Milan è tornato al successo sconfiggendo il Parma al Tardini per 0-1.

Out per squalifica Medel: in mezzo al campo agiranno Poli e Dzemaili. Conferma per Palacio in avanti con Svanberg, Sansone e uno fra Orsolini e Skov Olsen alle sue spalle; out per infortunio Soriano e Santander. Nel Milan, Calhanoglu, Bonaventura, Suso e Piatek contemporaneamente in campo. Musacchio e Romagnoli al centro della difesa; Conti e Theo Hernandez saranno i due terzini.

Probabili formazioni:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura.

Bologna-Milan chiude il programma della quindicesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Bologna-Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

A Bologna i precedenti fra le due squadre in Serie A sono ben 71: bilancio in perfetta parità con 25 vittorie a testa e 21 pareggi. Nella passata stagione il match terminò sullo 0-0.