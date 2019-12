La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 09/12/2019 al 15/12/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per la Bilancia

Bilancia. In amore, le stelle consigliano di non mettersi in competizione con qualcuno, né di litigarci. Venerdì potrai cercare di testare il rapporto do coppia e capire a che punto siete arrivati tu e il partner. Non ci sono grossi ostacoli ma, rispetto al lavoro, l’amore è sicuramente messo in secondo piano. Sul lavoro, se vuoi vivere qualcosa di importante, devi passare all’azione e non devi tralasciare nulla. Nella seconda parte della settimana qualcosa potrebbe non andare come desideri: cerca di mantenere la calma e non ti arrabbiare. La fortuna indica stelle favorevoli per la giornata di domenica, dopo un lieve calo che si vivrà a metà settimana;

Tre stelle per Cancro, Vergine, Capricorno e Pesci

Cancro. Bisogna essere cauti nella professione e riconoscere quando un lavoro non va o crea problemi, senza ostinarsi a compiere delle missioni impossibili. Favoriti i progetti a lunga scadenza e buone propose in arrivo, nelle prossime settimane. Nei sentimenti c’è sempre Venere in opposizione, mitigata però dall’aspetto ottimo di altri pianeti. Questo cosa significa? Che nonostante ci sia ancora qualche divergenza, ora le relazioni amorose vanno meglio. La vera crisi molti l’hanno superata agli inizi di dicembre. Attenzione alle relazioni con Ariete e Capricorno, che non saranno facili da gestire. La fortuna parla di buone idee per il fine settimana e di una settimana, nel complesso, favorevole;

Vergine. Nei sentimenti vivi un momento che oltre a essere intrigante può diventare ancora più speciale nella giornata di venerdì. Mercoledì possono arrivare dei fastidi dovuto alle pressioni della vita familiare, per chi è troppo oberato dalle responsabilità. stelle agitate anche mercoledì, mentre ci sarà una netta ripresa domenica. Bisogna trovare il tempo per amare, nonostante gli altri impegni. Sul lavoro hai voglia di vivere novità. Le stelle consigliano calma, visto che la frenesia potrebbe far nascere delle discussioni relative a una situazione finanziaria. Ti senti insofferente ma devi tenere a bada questa tua sensazione. La fortuna indica di fare attenzione e di non esagerare a metà settimana;

Capricorno. Il Capricorno è molto ambizioso ed esigente, per cui non si accontenta mai di quello che ottiene. La settimana, però, ti è favorevole. Devi soltanto prendere le distanze da chi ti fa innervosire. Per quanto riguarda l’amore, devi cercare di capire a che punto sei. Venere transita nel tuo segno e ci fa sì che la prima parte della prossima settimana sia importante. Dopo un lieve calo si recupererà domenica, la giornata che porterà maggiore sensualità nella tua vita rispetto agli altri sette giorni. La fortuna indica che non è una settimana soddisfacente per gli investimenti;

Pesci. La fatica si sente in amore e questo è l’effetto che deriva dall’avere Mercurio dissonante. I Pesci più stanchi saranno coloro che hanno a che fare una persona perennemente intenta a lamentarsi. O forse sei tu che hai delle rimostranze/lamentele da fare? E infatti c’è il rischio che la situazione si faccia tesa a metà settimana. Se una persona ti interessa incontrala domenica, la giornata migliore di tutti i prossimi sette giorni. Sul lavoro sei in fortissima ascesa, e anche se qualcuno sta provando a fermarti non ci riuscirà affatto. Nuove strategie e occasioni per rimetterti in gioco, specialmente nel weekend. La fortuna indica che bisogna evitare rischi o complicazioni inutili mercoledì e giovedì.

Quattro stelle per Toro, Gemelli e Scorpione

Toro. Dal punto di vista lavorativo, puoi certamente fare le tue proposte, ma senza pretendere di avere riscontri immediati. Si è chiuso un ciclo? Non temere perché presto ne aprirai un altro. Lunedì, con la Luna nel tuo segno, sarà una giornata interessante. In amore, adesso puoi lasciarti andare e iniziare ad amare con trasporto grazie all’influsso positivo di Venere. Le stelle migliorano per chi vuole convivere o sposarsi, insomma fare un passo importante. Sarai desideroso d’amore. Nel fine settimana potresti fare un incontro speciale. La fortuna consiglia di evitare rischi: sabato si recupera un po’;

Gemelli. Difficoltà sul lavoro e dal punto di vista finanziario hanno inciso, nel tempo, sul rapporto di coppia, e quindi i Gemelli è da tanto che si ritrovano a dover risolvere delle problematiche di cuore. Purtroppo la settimana non è quella giusta, e anzi si potrebbe vivere dei conflitti e delle disattenzioni. La situazione, comunque, si risolverà. Anche sul lavoro le cose non sono andate tanto bene nei mesi passati. C’è chi ha avuto la sensazione di essere stato messo da parte. Per fortuna, adesso, Giove è dalla tua parte: puoi recuperare. Devi pensare a cosa fare nel futuro? Domenica sarà la giornata giusta per compiere questa riflessione. La fortuna indica la settimana come interessante e un picco massimo verso mercoledì;

Scorpione. Dal punto di vista professionale, la situazione dei prossimi sette giorni non sarà tutta rosa e fiori. Anzi. Potresti innervosirti in diverse occasioni. Ci sarà un calo nel weekend, ma il consiglio è quello di concentrarsi al massimo sulle giornate che stanno arrivando. Anche in amore riemergono le polemiche, ma non dovrebbero avere molto spazio nella tua vita. Purtroppo i pensieri lavorativi ed economici si riversano sulla vita di coppia, spesso danneggiandola. Un rapporto che è stato messo alla prova nelle prime giornate di dicembre va recuperato: domenica la giornata più indicata. La fortuna indica una buona possibilità per la giornata di venerdì: le stelle ti invitano a organizzare qualcosa di bello e a sfruttare le intuizioni.

Cinque stelle per Ariete, Leone, Sagittario e Acquario

Ariete. Non sembri contento delle cose che stai facendo in ambito lavorativo, anche se le nuove iniziative sono e verranno premiate. Chiudi quello che non funziona e preparati a ricevere una notizia positiva verso mercoledì. Attenzione alla gestione del denaro. In amore non devi esagerare, e questo soprattutto se ultimamente il confronto ti ha portato a discutere con una persona difficile. Le stelle non sono esattamente favorevoli, ma nonostante tutto puoi fare un passo verso un problema che consideri tale. A partire da venerdì un weekend intrigante specie per i single che vogliono vivere emozioni a tempo determinato. La fortuna dice che l’energia sta tornando, anche grazi all’aiuto di Sole e Venere favorevoli;

Leone. Amicizie importanti e da mercoledì emozioni vere, per il segno del Leone. Situazione aiutata dall’aspetto buono che ha assunto Mercurio. Le nuove storie d’amore sono possibili, anche se al momento chi è rimasto deluso da una recente delusione procede per tentativi. C’è diffidenza. Incontri interessanti e ripartenza nel weekend. Chi ha avuto un anno difficile per quel che concerne denaro e aspetti legali adesso sente maggiore motivazione, e questo vale anche per chi ha vissuto un cambio di lavoro. La fortuna indica che la settimana è buona sotto tutti gli aspetti ce che soprattutto andrà bene a partire da mercoledì;

Sagittario. Devi rimetterti in gioco e cambiare tutto: è giunto il momento giusto. A breve vivrai esperienze importanti e chi ha già un’idea sottomano potrebbe dare l’avvio a un progetto. Le novità non mancheranno neppure in amore, grazie a bel transito di Mercurio. Ti sentirai più amato e desiderato. Amori importanti per i single, e le stelle suggeriscono che domenica si potrebbe organizzare qualcosa, visto che la Luna sarà in ottimo aspetto a Sole e Mercurio. La fortuna consiglia di organizzare nel miglior modo possibile il prossimo fine settimana;

Acquario. situazione in miglioramento, per quanto riguarda i sentimenti, a partire da metà settimana. Le coppie che vivono un amore importante possono iniziare a pensare a una convivenza. Nuovi sentimenti possono nascere spontaneamente. Nel corso del prossimo anno vivrai iniziative positive i cui si stanno gettando le basi proprio in questo periodo. I rapporti lavorativi che non hanno più motivo di esistere saranno chiusi. La fortuna indica di tenere presente il picco massimo positivo che vivrai nella giornata di mercoledì.

Maria Mento