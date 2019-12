Sampdoria-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Quindicesima giornata di Serie A, la Sampdoria ospita il Parma a Marassi. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile sui canali Sky.

Sampdoria e Parma si sfideranno questo pomeriggio alle 18 in un match valevole per la quindicesima giornata del campionato di calcio di Serie A. La Sampdoria è reduce dal pesante ko di Cagliari subito al 96esimo, mentre il Parma nel turno precedente è stato sconfitto dal Milan per 0-1 al Tardini.

In casa Samp, Thorsby dovrebbe essere confermato a destra in difesa visti gli infortuni di Depaoli e Bereszynski. In avanti pronti Gabbiadini e Quagliarella, dalla panchina Caprari. Nel Parma torna fra i convocati Cornelius, ma Kucka dovrebbe agire da punta centrale con Kulusevski e Gervinho ai suoi lati. Bruno Alves al centro della difesa insieme a Iacoponi; ancora out Inglese e Karamoh.

Probabili formazioni:

Sampdoria (4-4-2): Audero; Thorsby, A. Ferrari, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Kucka, Gervinho.

Sampdoria-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili.

I precedenti fra Sampdoria e Parma a Marassi in Serie A sono 20: il bilancio è di 11 successi per i blucerchiati, 4 del Parma e 5 pareggi. Nella passata stagione la Sampdoria si impose per 2-0, grazie ai gol messi a segno da Caprari e Quagliarella.