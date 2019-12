Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 8 dicembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 8 dicembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 8 dicembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Pezzi Unici”: Vanni è convinto di essere vicino alla verità sulla morte di suo figlio, che sembra legata ad una partita di droga rubata. Lorenzo aveva ricominciato a drogarsi? O ha rubato la droga perché aveva bisogno di soldi? Queste domande tormentano Vanni che è costretto a farsi un doloroso esame di coscienza. Poco prima di morire, Lorenzo era andato da lui, supplicandolo di prestargli dei soldi: era nei guai, aveva bisogno di aiuto, ma Vanni lo aveva messo alla porta. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico, “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il programma musicale “In arte-Gianna”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Nice Guys”: nella Los Angeles degli anni ’70, libertina, stravagante e decisamente trendy, un investigatore privato, Holland March e un detective senza scrupoli, Jackson Healy, si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non sembrerebbero correlate. A seguire, una nuova puntata di “Confessione Reporter”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata della fiction “Oltre la soglia”: Emma vive in una casa famiglia da quando, purtroppo, ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi preoccupano lo staff di Tosca. Finche’ accade una cosa molto strana: d’improvviso, una notte, Emma riprende a parlare… Tosca dovrà usare tutta la sua sensibilità ed esperienza per aiutare Emma. Quando Di Muro cerca Tosca è perchè deve dirle qualcosa. Tosca è sempre più provata dal suo malessere. Ma quando Marica e Tommaso fuggono dall’ospedale, la ricerca dei due ragazzi diventa la priorità. Quando Tosca capisce che la ragazza non prende i farmaci da una settimana, la loro ricerca diventa una corsa contro il tempo. Intanto, i due giovani sognano una fuga romantica, mentre gli alieni sono sempre più vicini. In seconda serata, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

