Anticipazioni I Medici 3, terza puntata: Lorenzo alle prese con l’elezione del nuovo Papa

Le anticipazioni della terza puntata de “I Medici 3”.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda la terza puntata della terza stagione de “I Medici”, la serie tv dedicata alla famiglia Medici ed alla figura di Lorenzo Il Magnifico. Ecco cosa succederà.

Nel primo episodio, dal titolo “La Santa Sede”, alla notizia della morte di Sisto IV, Lorenzo e Clarice si recano a Roma, per cercare di influenzare l’elezione del nuovo Papa, ma devono fare i conti con Riario, che vuole far eleggere suo cugino Raffaele. Sarà, inaspettatamente, Caterina Sforza, moglie di Riario, ad aiutare il protagonista. Il nuovo Papa, Innocenzo VIII, letto grazie ai soldi dei Medici, però, non è facile da gestire. Inoltre, la strategia di Lorenzo non piace a Savonarola, che crede in una Chiesa guidata da Dio e non dalla politica.

Nel secondo episodio, intitolato “Un uomo senza importanza”, Lorenzo inizia a mostrare i segni di una malattia, mentre i suoi nemici lo attaccano, mettendo in dubbio la solidità della sua banca, che si regge solo grazie alla sottrazione delle finanze pubbliche. Per risolvere il problema, Lorenzo rischia di entrare in conflitto con la città di Sarzana, quella da cui proviene Bernardi, di cui il protagonista conosce il passato. Quando Tommaso Peruzzi scopre i sotterfugi della banca dei Medici, Bernardi consiglia al protagonista di metterlo a tacere, uccidendolo.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Raiuno, con la terza puntata de “I Medici 3”.

Maria Rita Gagliardi