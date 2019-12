Chi sono i Botox Boys, ospiti a Live Non è La D’Urso

Cenni biografici sui Botox Boys, ospiti, questa sera, a “Live Non è La D’Urso”.

Questa sera, a “Live Non è La D’Urso”, verrà affrontato, tra gli altri, l’argomento della chirurgia estetica. I Botox Boys saranno ospiti in trasmissione, per parlare della loro personale esperienza. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul duo canoro, noto per gli interventi estetici subiti.

I Botox Boys sono un duo canoro. I due fratelli, due gemelli di Colonia, sono diventati noti a livello nazionale, in seguito ad una intervista rilasciata alla rivista “Punk 12”, attraverso la quale hanno parlato ampiamente dei numerosi interventi di chirurgia estetica ai quali si sono sottoposti. L’intervista è stata registrata da Stefan Raab, nel suo programma “TV total”, in seguito alla pubblicazione della foto che ha dato loro il soprannome di “Botox Boys”.

I due utilizzano la loro improvvisa notorietà per registrare il singolo “Un miracolo” che ha scalato le classifiche musicali tedesche nell’agosto 2010. Protagonista del video musicale del singolo è l’attrice Kader Loth. Nel 2017, con il nome di Wess Brothers, hanno registrato il loro secondo singolo, “Supergeil”.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5, con “Live Non è La D’Urso” e l’ospitata dei Botox Boys.

