Cotto e Mangiato, ricetta 9 Dicembre: alici marinate agli agrumi

Nell’attesa dei cenoni e dei pranzi delle feste, scopriamo insieme la ricetta preparata oggi da Tessa Gelisio nella sua cucina. Vediamo come si preparano le alici marinate agli agrumi.

La ricetta delle alici marinate agli agrumi

Per quel che concerne gli ingredienti, essi sono:

500 grammi di alici

2 limoni

1 arancia

Zenzero fresco

200 finocchi

Olio

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Prima di spiegare la ricetta ci teniamo a sottolineare di acquistare alici o un generale pesce azzurro abbattuto se si intende consumarlo crudo. Meglio dunque affidarsi ad un pescivendolo di fiducia.

Detto ciò vediamo come preparare queste alici marinate. Prendere i limoni e premerli, fare lo stesso con l’arancia e mischiare i due succhi. Una volta adagiate le alici in un vassoio coprirle con questo succo e con lo zenzero grattugiato (non troppo perchè è piccante) e metterlo in frigo per circa sei ore.

Intanto laviamo bene i finocchi e affettiamoli molto finemente con una mandolina. A questo punto adagiarli in un piatto e condirli con olio, sale e pepe. Quando le alici saranno pronte adagiarle sul letto di finocchi, condirle con olio e servirle come antipasto.