Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 dicembre 2019: lo Scorpione si prepara a vivere un mercoledì ispirato

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Direi che queste giornate invitano a un’azione cauta perché avere Venere, Giove e Saturno nervosi significa che non tutto funziona a meraviglia, e quasi sempre te ne accorgi nei fine settimana. Questa tiritera va avanti addirittura da ottobre, perché per esempio se ricordo giornate come quelle di fine settembre , fine ottobre, fine novembre, tu hai avuto spesso delle difficoltà nel lavoro e molte delle cose che stai facendo sono di natura sperimentale. Se ancora non si è mosso nulla, cerca di muoverti tu, ma non posso certo rimproverarti di essere inattivo. Solo che ci sono delle situazioni attorno a te che non iniziano bene. In amore, però, questa è una giornata che permette qualche chiarimento. Anzi: le storie che funzionano potrebbero anche diventare importanti il prossimo anno;

Toro. Il Toro con la Luna nel segno, Saturno ottimo, Giove eccellente, deve fare delle scelte. È probabile che, in questi giorni, se non limita la propria una fortuna, abbia già un riferimento in più rispetto agli altri. Questioni riguardanti la casa, la burocrazia , possono essere risolte, e tutte le stori che sono nate nelle ultime settimane possono andare avanti molto meglio. Addirittura, non escludo guadagni;

Gemelli. Si apre in maniera un po’ confusa questa settimana. Chi ha una causa, una questione legale però può ormai dichiarare la situazione finita. È chiaro che chi ha torto marcio non può avere ragione, però trova un modo, un escamotage, per non creare ulteriori problemi alla sua vita, mentre altri hanno avuto proprio una piena “assoluzione”: qui non parlo solo- come dicevo prima- di questioni legali, ma anche di questioni amorose. Se qualcuno ti ha accusato di qualcosa ora non ti accusa più. Avere Venere neutrale significa che un amore può diventare importante. Venere, comunque, diventerà ottima a partire dal 20 di questo mese, quindi tra pochissimo;

Cancro. Il segno del Cancro è veramente sotto pressione. Dal 20 andrà meglio. Almeno non avremo più Venere opposta. Probabilmente, il vero problema del periodo è la necessità di capire come la pensano gli altri e gli altri non riescono a capire come la pensi tu. Questo perché a volte sei un enigma per tutti, anche per te stesso. Le prossime giornate invitano a essere, ancora una volta, un pochino cauti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Avere una Luna dissonante significa che la settimana inizia con qualche dubbio, e chi ha lavorato molti ani in una azienda è probabile che adesso non dico che esca di scena ma che debba fare altro. È chiaro che dipende dalle singole circostanze, ma ci sono molti Leone (la maggioranza) che stanno pensando anche di mettersi in gioco in altri settori. Magari di prendere un diploma diverso da quello che hanno, che consenta di fare altre cose, un praticantato per mettersi in gioco in altre situazioni. Direi che questo è un periodo un po’ particolare per i sentimenti. Oggi e domani sei molto difficile da gestire, forse anche un po’ troppo orgoglioso;

Vergine. La Vergine ha un bel cielo oggi e domani. Questo vuol dire che se proponi, puoi proporre delle cose, andranno a buon fine e questa volta direi che non sei limitato nel tuo raggio di azione. Sei subordinato solo alle decisioni di chi è più alto in grado di te, e qui parlo del lavoro. Mentre in amore hai campo libero;

Bilancia. Solo le storie forti resistono a questo periodo molto polemico. Le storie forti potrebbero essere, in questo periodo, minacciate anche dalla lontananza per motivi di lavoro se uno dei sue si sposta oppure torna a casa con tanti problemi nella testa da sembrare assente, anche se sta lì. Non è facile capire da che parte andare e cosa fare: per fortuna hai le spalle larghe;

Scorpione. Lo Scorpione può ottenere qualcosa in più da mercoledì. Questo inizio di settimana sembra un po’ fuori fase, ma la cosa importante è che la maggioranza dei nati sotto questo segno zodiacale sta recuperando alcuni discorsi interrotti durante l’estate. E allora, se c’è stata una chiusura di lavoro, se hai chiuso una porta e te ne sei andato, adesso puoi recuperare, così anche se sei stato male. Direi che questa è una giornata che porta qualche piccolo fastidio. Da mercoledì buone ispirazioni.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Al Sagittario direi lanciati, in questa seconda parte di dicembre, senza problemi, considerando che dal 20 abbiamo anche una splendida Venere. Questo è un periodo importante, ma che richiede anche compromessi perché tutto quello che sarà accettato- nei prossimi mesi- dovrà apparire benefico. In altre parole, non vuoi più portare avanti situazioni, storie, lavori che non portano benefici diretti. Attenzione in amore;

Capricorno. Al Capri corno consiglio veramente di sfruttare questo periodo. Lo so che pensi che tutto quello che stai facendo adesso sia giudicato non bene. Tu sei bravo nel lavoro che fai, stai facendo tanto e gli altri non se ne accorgono, però stanno cambiando alcuni orizzonti. Ad esempio, potrebbe essere nominato un nuovo capo, una persona che improvvisamente si accorge di te (se quella che c’era prima era contro di te). Insomma, ci sono dei cambiamenti di questo tipo, oppure sei tu un imprenditore e dall’estate hai messo in gioco la tua capacità di azione. Chi fa da sé fa per tre: questo è il tuo motto;

Acquario. Ti trovi ancora un po’ in balia delle situazioni nate negli ultimi mesi e allora un po’ di tensione c’è e può arrivare anche qualche piccolo fastidio economico. Io penso che molti Acquario, nel corso degli ultimi 2-3 mesi, abbiano dovuto chiamare più volte un call center per mettere a posto una bolletta o abbiano discusso per una voltura, per una questione anche banale che però è stata fastidiosa e lunga da risolvere, quindi attenzione anche alle spese. Se l’amore è rimasto in panne, attenzione oggi a non bloccarlo definitivamente. Si recupera da mercoledì;

Pesci. Coi Pesci si parte sottotono ma non è tutto contro di te. A volte tu hai questa sensazione perché reagisci al minimo sussulto, alla minima vibrazione che senti, e a volte queste sensazioni non sono neanche così reali perché pensi che una persona non ti abbia guardato bene o comunque che sia contro di te, poi magari ti accorgi che non è così, che hai frainteso una frase , che hai frainteso una parola. Ogni tanto capita che tu perda le staffe. Se invece hai, in questi giorni, voglia di amare e c’è la persona giusta al tuo fianco, sappi che dicembre darà tantissimo e posso già indicarti giornate rilevanti: ad esempio, quelle del 26-27; poi a Capodanno la Luna sarà nel tuo segno zodiacale. Io mi auguro che molti nati sotto il segno dei Pesci, a Capodanno, inizieranno una nuova vita e magari avranno modo di divertirsi di più. Organizza, fin da ora, la giornata del 31.

