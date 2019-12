Cerchi casa? Dai uno sguardo agli annunci immobiliari

Quando si prende la decisione di acquistare casa la prima cosa da fare è controllare con attenzione gli annunci immobiliari e cercare di capire budget, zona, grandezza e tipologia di casa. Quello degli annunci immobiliari, soprattutto online, è un settore sempre in crescita ma che bisogna conoscere bene per ottimizzare i tempi di ricerca e passare subito alla trattativa della casa dei nostri sogni. Come si procede? Come utilizzare questi mezzi? Ma soprattutto, vale la pena partire proprio dagli annunci immobiliari online? La nostra risposta è si, e in questo articolo cerchiamo di capire il perché.

Come si comprava casa una volta?

Il bello del nostro secolo è che basta scorrere di pochi anni indietro la memoria per realizzare che oggi viviamo con comodità che sono subentrate con una velocità incredibile. Sembra ieri quando è uscito sul mercato il primo telefono portatile e oggi tutti possediamo un tecnologico smartphone con il quale paghiamo bollette, prenotiamo viaggi o acquistiamo casa. Per questo non bisogna per forza guardare le nuove tecnologie come il male della società se sappiamo come utilizzarle correttamente.

Tra queste ci sono sicuramente i portali di annunci immobiliari che ci fanno risparmiare tempo e fatica proponendoci l’immobile più interessante per noi, filtrato per grandezza, numero di stanze, zona e prezzo. Prima eravamo obbligati a recarci per appuntamento presso un’agenzia, spiegare le esigenze, attendere le ricerche dell’operatore e iniziare il lungo tour di appuntamenti. Sì, è vero, una casa prima di essere acquistata va visionata di persona ma con gli annunci immobiliari online tutto diventa più semplice. Filtri, clicchi, scegli e, se ti piace, prendi appuntamento, altrimenti passi oltre. Il risparmio di tempo è davvero vantaggioso.

Come acquistare una casa oggi?

Tutto ciò che devi fare e rispondere personalmente ad alcune domande. Quale zona preferisci? Per quale scopo acquisti casa? Quante stanze deve avere? Preferisci un appartamento in condominio o una casa indipendente? Quanto sei disposto a spendere? A tutte queste domande rispondono all’istante i portali che con pochi click ti mostrano in ordine di rilevanza, prezzo o pertinenza gli annunci più recenti e in linea con quello che cerchi. Non dovrai decidere subito ma semplicemente contattare il venditore o l’agenzia e fissare un appuntamento. Ecco fatto.

Come valutare gli annunci immobiliari?

Diffida da quelli senza foto ma non è detto che siano gli annunci meno affidabili. Ciò che devi capire prima di prendere appuntamento è il tipo di informazioni che il venditore mette in mostra. Se l’annuncio è ricco di dettagli, anche di quelli che potrebbero costituire note negative, sarai certo di trovarti dinanzi a ciò che ti aspettavi. Se l’annuncio è scarno e il venditore non si mostra desideroso di sciogliere i tuoi dubbi meglio passare oltre e non perdere tempo. Il tempo è una delle variabili più importanti nell’acquisto di una casa perché se le trattative si prolungano troppo rischi di perdere le occasioni sul mercato. Basti pensare che il mercato immobiliare, oggi, è tornato ai livelli pre-crisi e le case in vendita stanno in media sul mercato meno di cento giorni.