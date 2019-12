Chiara Nasti replica alla gaffe di Barbara d’Urso: “Io sono una protagonista sempre” – VIDEO

Chiara Nasti ha commentato la gaffe fatta da Barbara d’Urso nei suoi confronti ieri a Live-Non è la d’Urso

Nella puntata di ieri di Live-Non è la d’Urso Barbara d’Urso ha confuso Chiara Nasti con Chiara Biasi, la gaffe ha fatto subito il giro del web.

La conduttrice le ha detto che era la protagonista della settimana, per via dello scherzo de Le Iene, la Nasti non ha capito ma ha comunque ringraziato e subito dopo la redazione ha spiegato alla conduttrice di aver sbagliato persona.

Dopo la puntata un fan ha chiesto alla nota fashion blogger su Instagram come mai sarebbe dovuta essere la protagonista della settimana, lei ha ammesso che in quel momento non stava capendo nulla ma per non sbagliare ha ringraziato.

Con ironia Chiara Nasti tramite alcune Instagram Stories ha poi detto: “Ma io sono una protagonista sempre. Non avevo capito un ca**o, grazie. Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi. Non avevo capito un ca**o, ma neanche durante…”.

Sara Fonte