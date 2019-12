Cotto e Mangiato, ricetta 10 Dicembre: orzo ai frutti di mare

Appuntamento immancabile con la rubrica Cotto e Mangiato, che anche oggi non delude. Tessa con la sua simpatia insegna ai suoi fan la ricetta dell’orzo ai frutti di mare.

La ricetta dell’orzo ai frutti di mare

Per quanto riguarda gli ingredienti sono:

500 grammi di vongole

500 grammi di cozze

300 grammi totani

Vino bianco

Orzo

Una manciata di gamberi

Pesce bianco

Preparazione

Pulire per bene le vongole e le cozze con acqua. Prendere una padella metterci dell’olio e calare prima le vongole e poi le cozze per farle aprire. In una padella a parte mettere olio e aglio a soffriggere e aggiungere i totani tagliuzzati, lasciare cuocere e sfumare con del vino bianco. A questo punto iniziare a tostare l’orzo, proprio come fosse riso, e allungare con del brodo precedentemente preparato.

Quando cozze e vongole saranno aperte, pulirle dalla metà del guscio e aggiungerle all’orzo. Il sughetto dei frutti di mare va filtrato con un colino e allungato nella padella con l’orzo. A metà cottura aggiungere qualche gambero (quantità a piacere) sgusciato e quasi a fine cottura aggiungere un pesce bianco tagliato a tocchetti. Impiattare, pepare a piacere e servire ancora caldo.