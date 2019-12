Grande lutto per Al Bano: se ne va mamma Jolanda, figura fondamentale nella vita dell’artista

A 96 anni se ne va la madre di Al Bano Carrisi, Lolanda Ottino, meglio nota come Jolanda.

La notizia del decesso della donna – avvenuta a Cellino San Marco – è stata riportata dal Quotidian di Puglia.

Mamma Jolanda è sempre stata una figura chiave per l’artista salentino: sua sostenitrice accanita, ha ricevuto molteplici omaggi pubblici da parte del figlio.

Tra gli svariati, anche un libro “L’origine del mio mondo: Madre mia”, edito da Baldini e Castoldi nel 2017, dedicato proprio alla madre, di cui ha raccontato la storia.

“Attraverso i suoi ricordi e quelli che mi faceva mio padre, ho ricostruito la sua vita e assomiglia veramente a un romanzo”, raccontava al riguardo Al Bano, aggiungendo: “Sono sempre stato affascinato dalla vita di mia madre. La sua esistenza sembra una di quelle storie che si narravano una volta davanti al tepore del camino acceso in inverno oppure di fronte al mare, a quell’andirivieni di onde vecchie quanto il mondo…”:

Morte madre Al Bano, i funerali l’11 dicembre a Cellino San Marco

L’annuncio della morte di mamma Jolanda è stato dato anche in diretta a La Vita in Diretta che ha raccontato come Al Bano, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato prontamente avvisato da suo fratello della scomparsa della genitrice ed ha “invertito la rotta” verso la Puglia.

I funerali della donna si terranno mercoledì 11 dicembre alle 16, proprio a Cellino San Marco.